На Среднем Урале ливень затопил город

Из-за сильного дождя, начавшегося в понедельник вечером, вышли из берегов две реки - Серебрянка и Сторожевая. В городе Нижние Серги ввели режим ЧС.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в зоне подтопления оказались около двухсот жилых домов и несколько административных зданий. Спасатели эвакуировали семь человек, остальные покинули затопленные дома самостоятельно. Местная администрация подготовила три пункта временного размещения: санаторий и два детских сада.

В ликвидации последствий паводка принимали участие 255 человек, 52 единицы техники и 19 плавсредств.