Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия", - сообщил представитель Кремля.

В Нижних Сергах был введен режим ЧС. Разрушено четыре моста и три дома, еще более 60 домов были подтоплены. Впрочем, сегодня утром, по сообщению МЧС, все дома освободились от воды.