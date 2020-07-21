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21.07.2020 14:31
Рубрика: Происшествия

Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Текст: Кира Латухина
Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия", - сообщил представитель Кремля.

В Нижних Сергах был введен режим ЧС. Разрушено четыре моста и три дома, еще более 60 домов были подтоплены. Впрочем, сегодня утром, по сообщению МЧС, все дома освободились от воды.

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