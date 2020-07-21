Росгвардейцы помогают ликвидировать последствия паводка в Свердловской области

Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках Заставка и Серги, что привело к подтоплению более 200 домов и административных зданий в Свердловской области.

Для организации помощи попавшим в беду людям был сформирован оперативный штаб. Подготовлены пункты временного размещения граждан. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники территориального управления Росгвардии во взаимодействии с коллегами из МЧС и МВД принимают участие в ликвидации последствий наводнения в городе Нижние Серги Свердловской области.

Росгвардейцы обеспечивают охрану объектов, участвуют в эвакуации жителей и оказывают помощь пострадавшим от наводнения. На случай осложнения обстановки сформирован резерв.