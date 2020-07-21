Российские ученые создают биопестициды для защиты растений от вредителей

Ученые Тюменского государственного университета занялись созданием экологически чистых средств защиты растений от болезней. Работа выполняется в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня Тюменской области, Ханты-Мансийского округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Разработка тюменских ученых более чем актуальна: новый препарат должен быть экологически чистым и безопасным для всех. Фото: satamedia / istock

Как известно, химические пестициды попадают в нашу пищу и вредят здоровью. А сами вредители растений рано или поздно приобретают устойчивость к препаратам. Похожая ситуация сегодня наблюдается в медицине с антибиотиками. Враги растений так же успешно приспосабливаются к химии, а потому дозы отравы, которую мы вынуждены вносить в растения, приходится увеличивать. И многое из того, что совершенно не нужно, по пищевым цепочками попадает на наш стол.

Как быть? Природа давно подсказала ответ: средство борьбы с вредителями растений заложено в них самих.

- Растения и почва с ее обитателями тесно взаимосвязаны, - говорит руководитель проекта из Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского госуниверситета, кандидат биологических наук Алексей Васильченко. - Растения окружены мириадами микроорганизмов, которые сформировали симбиоз друг с другом и с растениями за счет различных механизмов, в том числе антимикробных и стимулирующих рост метаболитов. На этом основан биологический метод защиты растений. Наша задача - выделить наиболее эффективныеметаболиты.

Как видим, есть способ создать новые препараты для защиты растений - предельно экологичные, подсказанные самой природой. Но все не так просто. На пути ученых много препятствий. Дело в том, что метаболиты не стабильны, а в экстремальных условиях, скажем, во время засухи, могут разрушаться. Кроме того, надо правильно подобрать концентрацию вещества для каждого вида вредного микроорганизма. Иначе большая доза может не помогать, а наносить серьезный вред. И конечно, препарат должен быть безопасен для насекомых, животных и человека.

Эра антибиотиков, которые почти сто лет спасали человека от инфекций, заканчивается. Но и враги растений не менее коварны

- Мы сейчас перебираем различные метаболиты с антимикробными свойствами, проверяем, насколько они соответствуют критериям будущего препарата, - рассказывает Васильченко. - Надо разобраться в механизме их действия, оценить устойчивость микроорганизмов к разным воздействиям, а также стабильность в условиях, имитирующих полевые. Затем перейдем к испытаниям в реальных условиях.

Конечно, такие препараты в сравнении с привычными будут недешевы. Но уже нашлись предприниматели, которые заинтересовались работой тюменских ученых. Пока речь идет о применениибиопестицидов в оранжереях и теплицах.