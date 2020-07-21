Российские ученые создают биопестициды для защиты растений от вредителей

Новости

Осужденным беременным женщинам смягчат наказание 18:00
Названы регионы с наименьшим размером ипотечного кредита 17:58
Могут загореться. Audi отзывает в России 1346 автомобилей 17:57
Премьер Беларуси нацеливает на переход к вопросам стратегического развития 17:54
В Псковской области задержали разбойников из Петербурга 17:46
23 тысячи пассажиров перевезли автобусы "КМ" на юго-западе столицы 17:45
Родителям дадут право узнавать о здоровье детей 17:44
Франция осенью ожидает вторую волну коронавируса 17:36
Новгородца осудили за вымогательство 30 миллионов рублей 17:32
Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля 17:23
10 самых дешевеющих за три года машин 17:23
На Урале пострадавшим от паводка пообещали материальную помощь 17:22
Лавров обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Закавказье 17:20
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли 17:12
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы 16:58
Московский театр мюзикла расскажет о планах на юбилейный 10-й сезон 16:54
На Украине сняли фильм о тайном сообществе запорожских казаков-геев 16:45
ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию 16:38
Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда 16:30
Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей 16:28
Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом" 16:18
За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал 16:12
Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии 16:11
Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать 16:10
Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 17:09
Рубрика: Общество

Молодец, как огурец!

Российские ученые создают биопестициды для защиты растений от вредителей
Текст: Аркадий Симонов
Ученые Тюменского государственного университета занялись созданием экологически чистых средств защиты растений от болезней. Работа выполняется в Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня Тюменской области, Ханты-Мансийского округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Разработка тюменских ученых более чем актуальна: новый препарат должен быть экологически чистым и безопасным для всех. Фото: satamedia / istock Разработка тюменских ученых более чем актуальна: новый препарат должен быть экологически чистым и безопасным для всех. Фото: satamedia / istock
Разработка тюменских ученых более чем актуальна: новый препарат должен быть экологически чистым и безопасным для всех. Фото: satamedia / istock

Как известно, химические пестициды попадают в нашу пищу и вредят здоровью. А сами вредители растений рано или поздно приобретают устойчивость к препаратам. Похожая ситуация сегодня наблюдается в медицине с антибиотиками. Враги растений так же успешно приспосабливаются к химии, а потому дозы отравы, которую мы вынуждены вносить в растения, приходится увеличивать. И многое из того, что совершенно не нужно, по пищевым цепочками попадает на наш стол.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
"Зеленые" вузы Черноземья поделились опытом экологических проектов

Как быть? Природа давно подсказала ответ: средство борьбы с вредителями растений заложено в них самих.

- Растения и почва с ее обитателями тесно взаимосвязаны, - говорит руководитель проекта из Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского госуниверситета, кандидат биологических наук Алексей Васильченко. - Растения окружены мириадами микроорганизмов, которые сформировали симбиоз друг с другом и с растениями за счет различных механизмов, в том числе антимикробных и стимулирующих рост метаболитов. На этом основан биологический метод защиты растений. Наша задача - выделить наиболее эффективныеметаболиты.

Как видим, есть способ создать новые препараты для защиты растений - предельно экологичные, подсказанные самой природой. Но все не так просто. На пути ученых много препятствий. Дело в том, что метаболиты не стабильны, а в экстремальных условиях, скажем, во время засухи, могут разрушаться. Кроме того, надо правильно подобрать концентрацию вещества для каждого вида вредного микроорганизма. Иначе большая доза может не помогать, а наносить серьезный вред. И конечно, препарат должен быть безопасен для насекомых, животных и человека.

Эра антибиотиков, которые почти  сто лет спасали человека от инфекций, заканчивается. Но и враги растений  не менее коварны

- Мы сейчас перебираем различные метаболиты с антимикробными свойствами, проверяем, насколько они соответствуют критериям будущего препарата, - рассказывает Васильченко. - Надо разобраться в механизме их действия, оценить устойчивость микроорганизмов к разным воздействиям, а также стабильность в условиях, имитирующих полевые. Затем перейдем к испытаниям в реальных условиях.

Конечно, такие препараты в сравнении с привычными будут недешевы. Но уже нашлись предприниматели, которые заинтересовались работой тюменских ученых. Пока речь идет о применениибиопестицидов в оранжереях и теплицах.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО ЯНАО Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы
Госдума ввела электронные визы для въезда в РФ
Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Получать соцуслуги бесплатно можно будет в частных организациях
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году