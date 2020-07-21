Транспортную развязку в центре Тюмени откроют на год раньше срока

В Тюмени дорожники ударными темпами завершают строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Комплекс транспортных сооружений в центре областной столицы планировали ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, но движение по развязке могут открыть уже к концу лета. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

Самые сложные работы на объекте выполнены практически на сто процентов. Новая развязка поможет жителям и гостям Тюмени быстрее передвигаться по городу, сделает движение в областной столице более организованным и комфортным.

- Работа с опережением графика - фирменный стиль и добрая традиция тюменских строителей, - считает глава региона. - Ничуть не преувеличу, если скажу, что большинство школ, детских садов, мостов, развязок и других важных и нужных всем нам объектов в Тюменской области вводится в строй раньше срока.

Например, в прошлом году в середине августа в Тюмени открыли движение на заключительном участке Тюменской кольцевой автодороги. В канун 75-летия со дня образования Тюменской области строители также на год раньше срока завершили работы на двух объектах - на пересечении кольцевой автомобильной дороги с автодорогой Тюмень-Боровский-Богандинский и на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Монтажников.

Две недели назад стало известно, что школу на 1200 учебных мест, строительство которой ведут в тюменском жилом квартале "Звездный городок", планируют сдать на несколько месяцев раньше срока - к 1 сентября 2021 года. Срок завершения строительства по контракту был определен на конец года.

С опережением графиков в Тюмени ведут строительство трех детских садов - в микрорайонах "Суходолье", "Войновка" и "Ямальский-1". Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, ввод дошкольных детских учреждений запланирован в этом году.