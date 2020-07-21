Ученые нашли на Ямале нетипичную для Арктики птицу

Гнездо нетипичных для ямальской Сабетты птиц обнаружили исследователи Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН.

Во время полевого выезда в один из дней ученых внезапно атаковал кулик щеголь, отгонял от гнезда. "Самец (а птенцов водит, насколько известно, именно самец) не просто окрикивал исследователя, а имитировал атаку, стремительно летя навстречу, целясь в голову, и только в последний момент отворачивал в сторону", - рассказали сотрудники института на своей странице в Instagram.

Кулик щеголь, как говорится в научных трудах, "подвергает психической атаке нарушителя спокойствия". Эту небольшую птичку не смущает размер потенциальной угрозы - он одинаково отважно бросается и на человека, и на собаку или хищную птицу.

"Как известно, северная граница ареала его гнездования располагается в сотнях километров к югу от Сабетты, поэтому мы были удивлены такой встречей", - отмечают ученые.

Ранее на своей странице исследователи рассказывали о "находках" в Еркуте (это научно-исследовательский стационар в бассейне одноименной реки на юго-западе полуострова Ямал). Там им удалось повстречать мохноногих канюков (или зимняков, как их еще называют). В одном из гнезд оказалось аж пять птенцов. "Максимум, который мы когда-либо регистрировали на Ямале", - констатируют в институте.

Еще во время еркутинских полевых выездов ученым удалось посетить гнездо кречетов на трассе Обская-Бованенково. Это уникальное явление: здесь, под железнодорожными мостами, совершенно не опасаясь проходящих буквально над головой грузовых составов, гнездиться сразу несколько пар этих самых крупных в мире соколов, занесенных в Красную книгу.

"Популяция кречетов, которые гнездятся на мостах, показывает свое устойчивое положение. Очевидно, что они находят здесь благоприятные условия и имеют устойчивую кормовую базу (прежде всего, за счет белой куропатки). Исследователи отмечают совершенно уникальные адаптивные изменения в поведении некоторых взрослых птиц - они перестали бояться человека и не улетают с гнезда при его приближении. На трех гнездах удалось установить автоматические фотокамеры для наблюдения", - рассказали в институте.