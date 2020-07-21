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21.07.2020 19:26
Рубрика: Общество

А все думали, что это народные песни...

Ушел автор знаменитой "Уральской рябинушки"
Текст: Лариса Барыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Не стало самого известного в мире уральского композитора Евгения Родыгина. Его песни "Ой, рябина кудрявая", "Лен мой, лен","Белым снегом", "Едут новоселы"... пели в каждом доме.
Редкий жизнелюб, Евгений Родыгин до конца своих дней сохранял молодую энергию и оптимизм. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Редкий жизнелюб, Евгений Родыгин до конца своих дней сохранял молодую энергию и оптимизм. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Редкий жизнелюб, Евгений Родыгин до конца своих дней сохранял молодую энергию и оптимизм. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Евгений Родыгин родился в городе Чусовом Пермского края и всю свою жизнь связал с Уралом. С декабря 1942 года 17-летний Родыгин на фронте, в музвзводе - там и начал сочинять свои первые песни. В апреле 1945-го при форсировании Одера был тяжело ранен. Несколько месяцев провел в госпиталях; ему достали аккордеон, но играть он мог только лежа. Так, прямо с кровати и играл для раненых - сестрички его возили по палатам. Тогда и обрел свое призвание писать песни, которые помогут людям жить.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему песни композитора-фронтовика любил и народ, и первые лица страны

После войны вернулся на родину, окончил Уральскую консерваторию. Работая в Уральском народном хоре, написал самые известные свои песни. Писал для Театра драмы и Свердловской киностудии, создал оперетты "Простор широкий" и "Счастье трудных дорог", с успехом шедшие в театрах Свердловска и Омска. В 60-е появилась песня, на многие годы ставшая музыкальной визитной карточкой столицы Урала, - "Свердловский вальс".

Песни уральского композитора широко звучали тогда во всесоюзном эфире, они входили в репертуар самых известных певцов. Это были песни поистине народные, в них редкой естественности мелодический дар, глубинное ощущение богатого уральского фольклора, умение слышать время и эмоционально выразить нашу трагичную и прекрасную эпоху. Было в них и особое свойство - задушевность. "Уральская рябинушка" звучала, кажется, на всех языках в исполнении и уличных музыкантов, и знаменитостей. Известны записи сестер Влади, французского барда Жана Татляна... В 2010 году китайский режиссер Чжан Имоу сделал ее лейтмотивом своего фильма "Под ветвями боярышника", который получил множество международных премий и номинировался на звание "Лучший фильм Азии".

Евгению Родыгину было 95, но он был жаден до активной жизни, уже после восьмидесяти взялся за изучение иностранных языков, моржевал и неизменно делал утреннюю зарядку. Но не перенес аномальной жары за 40, ведь такого на Урале никогда не было...

2020 год в Свердловской области объявлен Годом Евгения Родыгина; в феврале прошли юбилейные концерты и выставки, вся намеченная программа будет непременно осуществлена. Местное отделение Союза композиторов готовит к изданию сборник неизвестных песен Родыгина, его песенные шедевры - в планах российского издательства "Композитор".

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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