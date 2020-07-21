В Челябинской области молния убила пастуха

Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины.

"Вечером 20 июля в районе улицы Мельнова было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Признаков, которые говорили бы о том, что его смерть носила криминальный характер, на теле не найдено", - сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Южного Урала Владимир Шишков.

По предварительной информации следователей, мужчина пас скот и скончался после удара молнии.

Начата проверка. Проводится судмедэкспертиза для определения причины смерти.