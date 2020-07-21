В Югре ликвидировали несколько крупных лесных пожаров

Площадь лесных пожаров, которые несколько дней бушуют на территории Югры, начала снижаться.

Как сообщил во вторник департамент недропользования и природных ресурсов, за сутки локализовано семь возгораний на площади 3 224,2 гектара, в том числе четыре крупных очага в Березовском, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах. В Советском районе природные пожары потушены полностью.

По данным МЧС, пламя не угрожает населенным пунктам. Тушат очаги как наземным способом, так и с применением авиации. Только за день на горящие участки сбросили 647 тонн воды.

"Основные причины возникновения пожаров в автономном округе - грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона - 235 возгораний) и нарушение местными жителями и туристами правил безопасности (20 случая)", - передает департамент общественных и внешних связей Югры.