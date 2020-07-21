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21.07.2020 19:04
Рубрика: Происшествия

Плыли мосты и гаражи

Накануне сильный ливень обрушился на уральский город Нижние Серги
Текст: Ольга Штейн ( "Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Из-за обильных осадков реки вышли из берегов и устремились на городские улицы. Был введен режим ЧС, в городе отключили электроэнергию и воду. На помощь местным спасателям отправилась подмога из Екатеринбурга. Ведутся восстановительные работы

- Дождь начался часов в шесть и лил где-то до часа ночи. Я домой ехала с дачи: повернули на одну улочку, а там вместо дороги река, - рассказала "РГ" жительница Нижних Серег Наталья Злоказова. - Вся вода с гор пошла вниз: поплыли мосты, машины, гаражи. У нас размыло огород - вся картошка теперь снаружи... У соседей в баню сантиметров двадцать грунта намыло...

Фото: Евгений Зиничев/РИА Новости
Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Бурные потоки повредили опоры линий электропередачи, смыли три пешеходных и один автомобильный мост. Затоплены оказались 63 жилых дома в частном секторе, три - разрушены. Пострадавших нет. Временный кров пришлось искать почти двум сотням жителей: местные власти подготовили для них санаторий и два детских сада, однако большинство решили разместиться у родственников - в пункте временного размещения находятся всего пять человек.

В зону подтопления также попали четыре административных здания и территория завода НЛМК-Урал. На предприятии оперативно отключили электро- и газоснабжение и остановили оборудование.

Ситуацией в Нижних Сергах заинтересовалась прокуратура Свердловской области: ведомство намерено проверить, как исполнялось законодательство о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера и вовремя ли жителей предупредили о непогоде.

Работы по ликвидации последствий паводка находятся на контроле губернатора региона Евгения Куйвашева.

Бурные потоки повредили опоры ЛЭП, смыли три пешеходных и один автомобильный мост. Затоплены оказались 63 жилых дома, три - разрушены

Дожди и похолодание пришли в Свердловскую область в начале недели: до этого регион изнывал от сорокаградусной жары. Пока что ливни и грозы достались не всему региону: в Екатеринбурге, к примеру, дожди были совсем незначительными. Но вероятность обильных осадков в области сохраняется.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за сильных дождей интенсивно повышается уровень воды в реках бассейна реки Уфа и других реках.

МЧС

По свежим данным мониторинга зоны паводка с беспилотника МЧС, вода ушла из домов в городе Нижние Серги, где введен режим ЧС. Хотя еще накануне на жутких видео, снятых на мобильные телефоны, местные жители кричали: "Дима, смотри гараж плывет. А вот второй!"

Но сейчас, по данным МЧС, вода возвращается в русла двух местных речушек, которые никогда ранее так не разливались. Всего в ликвидации последствий паводка задействовано 390 человек и 59 единиц техники от МЧС, МВД, Росгвардии и коммунальщиков.

Фото: Александр Корольков/ РГ
В МЧС предупредили о сильных осадках в ряде регионов

По уточненной информации МЧС России, подтоплено 63 жилых дома, 4 административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушено 3 пешеходных моста и 1 автомобильный мост, а также три дома. Эвакуированы из зоны подтопления 5 человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома благодаря своевременному оповещению. Пострадавших нет.

Интересно, что в той же Свердловской области воды не хватает на территории государственного природного заповедника "Денежкин камень". Температуры до 39°С и продолжительное отсутствие осадков вызвали там сильный пожар. Для его тушения местных сил оказалось недостаточно и пришлось задействовать парашютистов и пожарных десантников "Авиалесоохраны", перебросив их с тушения сложных пожаров в Чукотском автономном округе.

Огнем охвачены и территории соседних областей. В Челябинской области несколько дней сотрудники МЧС, поисково-спасательной службы, работники лесничеств вели бой с огненной стихией в районе озера Тургояк. Там тоже тушить пожар мешают горы. Для подвоза воды в труднодоступную местность использовались квадроциклы.

А в Оренбургской области сухая, жаркая погода привела к возгоранию сухой травы в Первомайском районе в 10 км от населенного пункта Ленинский.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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