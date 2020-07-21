Видео: На Среднем Урале паводок разрушил дома и мосты

Из-за ливней в Нижних Сергах вышла из берегов река Заставка. В результате подтопило 63 дома и 4 административных здания. Прокуратура проводит проверку.

Накануне в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от стихии домах проживало 189 человек, среди которых 20 детей. Разрушены два здания, еще одно - частично. Вода снесла один мост и повредила еще два. Без электричества находятся 17 многоквартирных домов и 2083 частных. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания. По данным МЧС, там остановились всего пять человек, остальные разместились у родственников.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о защите населения и территории от ЧС. Будет дана оценка своевременности извещения жителей о погодных явлениях.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, на данный момент вода ушла от подтопленных домов. Пострадавших нет. Сейчас в городе идет расчистка территории, бригада восстанавливает электроснабжение.

Читатели прислали в редакцию "РГ" видео, на котором запечатлен перекресток улиц Ленина и Жукова, где протекает та самая река Заставка, вышедшая из берегов. По словам местных жителей, раньше она была маловодной, теперь мы можем наблюдать бушующие потоки воды. Примерно на этом месте стоял снесенный мост.

- У бабушки смыло забор и весь урожай. Дом не пострадал, потому что стоит на вершине. Связи нет, до родственников не дозвониться - перемкнуло вышки. Света тоже нет. Подстанцию, которая находится в центре, затопило, - рассказывает екатеринбурженка Екатерина Захарова, родственники которой живут в Нижних Сергах.