Новости

ЦИК: Избирательная система готова к многодневному голосованию 16:38
Skoda представила новую модель, названную в честь велосипеда 16:30
Фальшивый покупатель квартиры в Коми выманил у хозяйки 56 тысяч рублей 16:28
Дзюба ответил болельщику на обвинение в подкупе судей "Зенитом" 16:18
За полгода выдано более 590 тысяч сертификатов на материнский капитал 16:12
Гигантский доисторический храмовый комплекс обнаружен в Ирландии 16:11
Эксперты: Коронавирус не показывает склонности быстро мутировать 16:10
Рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет продан с аукциона 16:07
Выдающимся уральцам вручили госнаграды 16:01
Собянин: Северо-Восточная хорда от Дмитровки до Ярославки будет построена в 2022 году 15:52
В Крыму в ДТП погибли два человека 15:49
В некоторых районах Крыма выпала месячная норма осадков 15:47
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса 15:43
На Ямале нашли отлично сохранившиеся останки мамонта 15:42
Опрос: Треть испанцев не может себе позволить нормальный отдых 15:39
В Италии предложили новую разгадку тайны смерти Рафаэля 15:35
СМИ: Певец Юрий Антонов перенес экстренную операцию 15:35
Дегтярев решил пока не менять правительство Хабаровского края 15:28
Ирвин Уэлш и автор "Американского психопата" вместе сделают сериал 15:25
Июль в Москве перевыполнил норму по осадкам 15:22
В Томске разработали гимнастику для переболевших коронавирусом 15:13
Детям с Крайнего Севера разрешили поехать на юг 15:12
Лукашенко посоветовал "предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси" 15:10
Петербуржцам запретили самостоятельно стеклить балконы 15:09
Депутат МГД рассказал о необходимости дополнительной поддержки столичных театров и музеев 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
ВС расширил возможности граждан в защите прав при спорах с чиновниками
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
21.07.2020 16:01
Рубрика: Власть

Выдающимся уральцам вручили госнаграды

Текст: Екатерина Призова

Выдающимся уральцам вручили сегодня госнаграды, почетные звания и знаки отличия.

Как отметил на церемонии губернатор Евгений Куйвашев, профессионализм, ответственность и трудолюбие - три слагаемых успеха каждого из награжденных.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин подписал указ о госнаградах для медиков

Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", которая присуждается за значимые для страны достижения в промышленности, культуре, науке, здравоохранении и других отраслях, вручили семи свердловчанам, шестеро из которых - представители рабочих профессий и трудятся на металлургических, горнодобывающих и приборостроительных предприятиях.

Среди них - плавильщик Алексей Буйносов, регулировщик оборудования Екатерина Гиндуллина, шлифовщик Дмитрий Киселев, кузнец Олег Кораблев, слесарь по ремонту подвижного состава Раис Фасахов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры Ирина Шелепова. Также высокой наградой поощрили артистку театра драмы Ирину Ермолову.

В регионах Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин: Продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна вырасти до 78 лет
Госдума разрешила увеличить бюджетные расходы
Стало известно настоящее имя захватчика автобуса в Луцке
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Международные полеты возобновятся из шести городов России
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации