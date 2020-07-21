Выдающимся уральцам вручили госнаграды

Выдающимся уральцам вручили сегодня госнаграды, почетные звания и знаки отличия.

Как отметил на церемонии губернатор Евгений Куйвашев, профессионализм, ответственность и трудолюбие - три слагаемых успеха каждого из награжденных.

Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", которая присуждается за значимые для страны достижения в промышленности, культуре, науке, здравоохранении и других отраслях, вручили семи свердловчанам, шестеро из которых - представители рабочих профессий и трудятся на металлургических, горнодобывающих и приборостроительных предприятиях.

Среди них - плавильщик Алексей Буйносов, регулировщик оборудования Екатерина Гиндуллина, шлифовщик Дмитрий Киселев, кузнец Олег Кораблев, слесарь по ремонту подвижного состава Раис Фасахов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры Ирина Шелепова. Также высокой наградой поощрили артистку театра драмы Ирину Ермолову.