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21.07.2020 18:52
Рубрика: Власть

Пять задач на десять лет

Владимир Путин определил национальные цели развития России
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
"Российская газета" публикует подписанный президентом указ о национальных целях развития России до 2030 года. В Кремле его назвали судьбоносным. Этот стратегический документ по сути формирует "образ будущего" страны и задает ключевые показатели на 10 лет вперед. Так, уровень бедности к 2030 году должен снизиться вдвое по сравнению с 2017 годом, а продолжительность жизни - вырасти до 78 лет. К числу национальных приоритетов Владимир Путин также отнес повышение качества образования и "цифровую зрелость" ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.
Глава государства своим указом определил "образ будущего" страны. Фото: Архив РИА Новости Глава государства своим указом определил "образ будущего" страны. Фото: Архив РИА Новости
Глава государства своим указом определил "образ будущего" страны. Фото: Архив РИА Новости

Долгосрочные ориентиры остались неизменными, но были актуализированы с учетом новых факторов, связанных с пандемией коронавируса и кризисом в глобальной экономике. Во многом они отражают поправки к Конституции, одобренные гражданами на общероссийском голосовании. Правительство до 30 октября должно представить предложения по корректировке нацпроектов в соответствии с новым указом.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Правительство учтет поправки в Конституцию при работе по нацпроектам

Из перечисленных в документе показателей сложно выделить главные - здесь важно все. К 2030 году темпы роста ВВП должны превысить среднемировые, ожидаемая продолжительность жизни - увеличиться до 78 лет. Кроме того, Россия должна войти в десятку стран по качеству образования и объему научных исследований. Целевые показатели установлены по каждой из пяти целей - их много, но главное - все они реалистичны и продуманы.

Неделю назад, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Владимир Путин поручил продлить нацпроекты до 2030 года и скорректировать в связи с выбором людей, проголосовавших за поправки к Конституции, и с учетом уроков пандемии. В центре всех решений, планов и программ должен быть человек - это главное, подчеркнул президент. На первом месте должны стоять интересы российских семей. Новый указ полностью отвечает этим установкам.

Всего в документе прописано пять национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Приоритетной задачей остается борьба с бедностью, повышение доходов граждан. Согласно указу, к 2030 году уровень бедности должен снизиться в два раза по сравнению с 2017 годом. "Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", - отметил Путин на заседании Совета. Подписанный им указ, в частности, ориентирует на поддержку малого и среднего предпринимательства - число занятых здесь должно достигнуть 25 млн человек.

Важнейшей ценностью было и есть здоровье граждан. Россия делает ставку на увеличение доли людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Ранее планировалось увеличить долю "физкультурников" до 55 процентов. Сейчас, кстати, эта цифра составляет 43 процента. Поднять планку в задачах на десятилетку на заседании предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин рассказал о новых общенациональных задачах

России предстоит не просто войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования, но и сформировать действенную систему выявления и развития талантов. Здесь важен фактор доступности, и он будет обеспечен: у каждого - вне зависимости от места рождения и уровня доходов семьи - будет возможность получить качественное образование и реализовать свой талант.

Кроме того, наша страна должна войти в десятку государств по объему научных исследований и разработок. Доля волонтеров среди граждан должна возрасти до 15 процентов. А число посещений культурных мероприятий - утроиться по сравнению с 2019 годом.

Неделю назад президент заявил: "У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос". В указе прописаны и эти задачи.

Ежегодно свои жилищные условия будут улучшать не менее 5 миллионов семей, строиться будет не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год. В полтора раза к 2030 году улучшится качество городской среды, а соответствующих нормативам дорог станет не менее 85 процентов.

Глава государства не оставил за скобками и такую актуальную тему, как экология. Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100 процентов бытового мусора и вдвое снизить объем отходов, отправляемых на полигоны. Прописано уменьшение выбросов опасных загрязняющих веществ в два раза и оздоровление водных объектов, прежде всего Волги и Байкала.

Фото: РИА Новости
Путин: Главная задача в экономике - восстановить уровень занятости

Ключевые экономические показатели к 2030 году - темп роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, устойчивый рост доходов и пенсий не ниже инфляции, реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года, реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с 2020 годом. Через десять лет ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления должны достичь "цифровой зрелости". Это переход на качественно новый уклад всех сфер жизни. В электронном виде будут доступны до 95 процентов социально значимых услуг, а быстрый интернет появится практически в каждом доме (показатель - до 97 процентов). Также в четыре раза будут увеличены вложения в отечественные решения в сфере IT по сравнению с 2019 годом.

"По сути, это те направления, которые определят, как наша страна будет развиваться в предстоящие десятилетия. Во многом они отражают те изменения в Конституцию, которые были активно поддержаны нашими гражданами 1 июля", - заявил, комментируя указ, помощник президента Максим Орешкин. "Сейчас правительство в трехмесячный срок, на базе положений указа, будет готовить изменения в национальные проекты", - продолжил Орешкин. И эти нацпроекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены на президентском совете осенью, сказал он.

Россия делает ставку на увеличение доли людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. Фото: Константин Завражин/ РГ

"После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей будет максимальным", - заверил помощник главы государства.

Владимир Путин также поручил правительству до 30 октября представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Кроме того, ежегодно кабмин при формировании проекта бюджета должен предусматривать в приоритетном порядке ассигнования на реализацию национальных целей. Дополнительные доходы бюджета также должны быть направлены в приоритетном порядке на эти цели.

Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина

"Важнейший документ, важнейший указ, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Документ действительно для страны судьбоносный, который заслуживает глубокого анализа и за которым в трехмесячный срок последует корректировка майского указа президента". Международная конъюнктура весьма неблагоприятна, оценил он. "Вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели, но, безусловно, требуются определенные корректировки", - пояснил необходимость внесения изменений в нацпроекты представитель Кремля. Поэтому и цели повышения продолжительности жизни до 78 лет, и снижения в два раза уровня бедности перенесены на шесть лет вперед.

"Конечно, неблагоприятная экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран без исключения", - сказал Песков. "Цели должны быть реалистичными, достижимыми и именно этим и руководствовались", - заключил он.

В самом указе подчеркнуто, что решение принято в целях осуществления прорывного развития России, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для граждан, а также раскрытия таланта каждого человека. Важно, что документ усиливает ключевые задачи в области экологии. "Ближайшее десятилетие страна будет двигаться по "зеленому" направлению", - заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что работая предстоит комплексная.

Мнение

Новый указ с целями до 2030 года сохраняет преемственность с "майским" указом 2018 года, который был рассчитан на шестилетнюю перспективу, однако в нем иначе расставлены акценты. Новый документ начинается с целей по уровню и качеству жизни населения, тем самым президент констатирует, что успешной может быть только такая экономическая политика, которая обеспечивает рост благосостояния всех слоев населения, подчеркивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв. Главное, чтобы потом цели по благополучию людей не превратились на практике в задачи по тоннам, баррелям и производственным мощностям, как это уже бывало не раз со стратегическими документами, говорит заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Путин назвал главную задачу экономической политики

В указ вошел поставленный в 2018 году таргет по снижению бедности в два раза, но нет показателя по росту доходов всего населения (ставится задача обеспечить "темпы устойчивого роста доходов населения"). Это было бы важно, так как наибольшие потери в результате кризиса понес средний класс, отмечает Широв.

Указ повышает планку по ликвидации мусора: он говорит о необходимости сортировки всего образуемого объема твердых коммунальных отходов и двукратном снижении объема мусора, направляемого на полигоны. "Это амбициозная задача, параметры - выше, чем во многих развитых странах мира", - подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. Для двукратного снижения выбросов опасных загрязняющих веществ предстоит модернизировать производства основных загрязнителей - это направление ляжет в основу перехода предприятий на зеленые стандарты и проектов по стимулированию использования биоресурсов и биотоплива. В итоге качество воздуха станет другим - все смогут "открыть форточку и почувствовать разницу", рассчитывает вице-премьер. Особое внимание в указе уделяется цифровой трансформации экономики - пандемия сделала ее необходимость наглядной. В частности, указ ставит задачи добиться "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики, здравоохранения, образования и государственного управления, четырехкратное увеличение вложений в IT. Это направление может существенно повысить эффективность производства и дать дополнительный импульс экономическому росту. В то же время применение цифровых технологий хорошо тогда, когда в экономике есть эффективное ядро промышленности, способное формировать приемлемый уровень доходов, говорит Широв.

Стремиться к достижению всех этих целей необходимо, иначе отставание России от мировых лидеров будет усугубляться, считает уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Правда, выдерживать оптимизм на нужном уровне нелегко, поскольку изменения хочется видеть на уровне не только целеполагания, но и инструментария", - говорит он. По его словам, нужна качественно иная экономика частной инициативы миллионов людей, перенастроенная в интересах несырьевых производителей, и "не только тех грандов, которые занимаются несырьевым производством еще на материальной базе, уходящей корнями в СССР, но именно в интересах новых участников рынка".

Подготовил Игорь Зубков

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