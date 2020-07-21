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21.07.2020 10:08
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал о результатах мониторинга генома COVID-19

Текст: Алексей Дуэль
Кровь от донора дает надежду вылечиться другим. Фото: Сергей Михеев/РГ Кровь от донора дает надежду вылечиться другим. Фото: Сергей Михеев/РГ
Кровь от донора дает надежду вылечиться другим. Фото: Сергей Михеев/РГ

Регулярные исследования генов нового коронавируса на основе материала, отобранного у людей с COVID-19 из разных регионов России за все время пандемии, позволяет Роспотребнадзору контролировать развитие вируса и быть готовым к принятию необходимых мер в случае появления более опасной разновидности патогена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В рамках изучения генетических изменений нового коронавируса, специалисты проводят по 150 чтений генов COVID-19 в месяц. В результате получены данные о 281 изоляте этого вируса, доставленных в лаборатории в разные периоды пандемии и из самых разных регионов России.

"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны", - уверены в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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