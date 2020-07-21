Роспотребнадзор рассказал о результатах мониторинга генома COVID-19

Регулярные исследования генов нового коронавируса на основе материала, отобранного у людей с COVID-19 из разных регионов России за все время пандемии, позволяет Роспотребнадзору контролировать развитие вируса и быть готовым к принятию необходимых мер в случае появления более опасной разновидности патогена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках изучения генетических изменений нового коронавируса, специалисты проводят по 150 чтений генов COVID-19 в месяц. В результате получены данные о 281 изоляте этого вируса, доставленных в лаборатории в разные периоды пандемии и из самых разных регионов России.

"Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны", - уверены в Роспотребнадзоре.