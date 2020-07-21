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21.07.2020 20:35
Рубрика: Экономика

Россия может начать продавать услуги по очищению атмосферы

Текст: Сергей Тихонов

В Минэнерго предлагают продавать другим странам услуги по очищению атмосферы от парниковых газов, сообщают "Известия". Такое стало возможным благодаря тому, что Россия перевыполнила свои обязательства по Парижскому соглашению о климате и теперь может предложить платную помощь другим странам.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В пресс-службе Минэнерго "Российской газете" сообщили, что пока конкретный механизм платежей неизвестен, и его еще только предстоит разработать совместно с другими ведомствами.

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году в целях противодействия глобальному потеплению и уменьшения выбросов парниковых газов. В Соглашении предусмотрена для его участников возможность продавать и покупать единицы сокращения выбросов - CO2, но до сих пор также не разработан механизм таких сделок.

Инициатива Минэнерго может быть реакцией на намерение Европейского Союза ввести трансграничный углеродный налог, который никак не учитывает площадь лесов в нашей стране и их вклад в поглощение углекислого газа. Против его введения уже выступили США, кроме того он не соответствует принципам ВТО.

В исследовании по вопросу возможного влияния трансграничного углеводородного налога на экономику России, в компании КПМГ посчитали, что к 2030 году потери нашей страны могут составить от 6 до 50,6 млрд Евро. Пострадать, главным образом может экспорт газа, никеля и меди. Что примечательно, нефть и нефтепродукты под действие налога не попадают, поскольку соответствуют европейскому эталону.

Годом ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс предлагал ввести в России налог за превышение компаниями выбросов углерода в атмосферу. По его мнению, это позволило бы обезопасить российский экспорт от действия налога ЕС, если он будет принят.

Экономика Отрасли Нефть и газ Общество Экология Правительство Минэнерго Парижское соглашение по климату

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