Россия поднялась в престижной базе научных публикаций

Особо обращает на себя внимание быстрый рост количества российских публикаций после майских указов 2012 года, в которых была поставлена задача увеличить долю России в престижных базах данных. Сейчас наш рост в Scopus обгоняет среднемировой и составляет 9-21% ежегодно. На девятом месте в этой престижной "табели о рангах" находится Канада с 116 тысячами публикаций, на восьмом - Франция (более 120 тысяч).
Но эти страны заметно отстают от России в темпах роста, что позволяет надеяться на дальнейшее "восхождение" российской науки в мировом рейтинге.
Лидерами прироста публикаций являются науки о Земле и космологии, в области вычислительной техники, энергетики и окружающей среды. Причем в прошлом году более 30% материалов в общем потоке наших публикаций (при среднемировом 16%) - в трудах различных научных конференций. Что очень важно.
Кстати, резкий рост этой доли был характерен и для Китая (почти 34%), и для Индии (более 25%). А в этом году вообще произошло знаменательное событие: впервые Китай обошел Соединенные Штаты по суммарному годовому количеству публикаций в базе Scopus и вышел на первое место. А Индия обошла Германию и выдвинулась на четвертое место.