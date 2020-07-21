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21.07.2020 18:57
Рубрика: Общество

Попали в десятку

Россия поднялась в престижной базе научных публикаций
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Данные публикационной гонки в международной базе данных Scopus показывают: Россия пятый год подряд упорно поднимается в престижном рейтинге, превысив значение в 115 тысячи публикаций. И если еще недавно по этому показателю наша наука была далеко от ведущих стран, то сейчас она вышла на десятое место.

Особо обращает на себя внимание быстрый рост количества российских публикаций после майских указов 2012 года, в которых была поставлена задача увеличить долю России в престижных базах данных. Сейчас наш рост в Scopus обгоняет среднемировой и составляет 9-21% ежегодно. На девятом месте в этой престижной "табели о рангах" находится Канада с 116 тысячами публикаций, на восьмом - Франция (более 120 тысяч).

Фото: satamedia / istock
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Но эти страны заметно отстают от России в темпах роста, что позволяет надеяться на дальнейшее "восхождение" российской науки в мировом рейтинге.

Лидерами прироста публикаций являются науки о Земле и космологии, в области вычислительной техники, энергетики и окружающей среды. Причем в прошлом году более 30% материалов в общем потоке наших публикаций (при среднемировом 16%) - в трудах различных научных конференций. Что очень важно.

Кстати, резкий рост этой доли был характерен и для Китая (почти 34%), и для Индии (более 25%). А в этом году вообще произошло знаменательное событие: впервые Китай обошел Соединенные Штаты по суммарному годовому количеству публикаций в базе Scopus и вышел на первое место. А Индия обошла Германию и выдвинулась на четвертое место.

Общество Наука

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