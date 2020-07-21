Россия взяла курс на развитие "зеленой" экономики

К 2030 году Россия вплотную подойдет к становлению "зеленой" экономики, сказала заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко, чьи слова передала пресс-служба.

По ее мнению, выполнение национальных проектов невозможно без учета всех сторон социально-экономической жизни страны и взаимодействия разных отраслей экономики. В качестве примера Абрамченко привела тот факт, что обеспечить здоровье и благополучие людей, создать комфортную и безопасную среду для жизни нельзя без улучшения экологической обстановки.

Одной из главных целей станет создание эффективной системы обращения с отходами. По словам Абрамченко, существенно повысятся требования по сортировке и ликвидации твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, планируется в два раза снизить объем отходов, направляемых на полигоны. Конечная цель - переход страны на экономику замкнутого цикла, основанной на возобновлении ресурсов, когда максимальный объем отходов отправляется на переработку. "Это направление работы уже нашло отражение в стратегиях развития и государственных программах Минприроды России, Минпромторга России и других ведомств", - сказала Абрамченко.

Также национальный проект "Экология 2.0" предусматривает снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оказывающих наибольший вред окружающей среде и здоровью человека. Для этого будет необходимо модернизировать "вредные" производства и стимулировать предприятия использовать биоресурсы и биотопливо.

Еще одной стратегической целью национального проекта станет сохранение уникальных природных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое. Кроме того планируется большая работа по очищению заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

"К этому "снаряду" мы уже приступили системно и реализуем ряд проектов в Иркутской, Нижегородской области и других субъектах. На полную ликвидацию некоторых уже закрытых опасных площадок по нашим оценкам потребуется около 4-5 лет", - сказала Абрамченко.

По ее словам, для успешного выполнения программы большее значение будет иметь диверсификация источников финансирования "зеленых" проектов, а также внедрение так называемых зеленых бондов (средства, привлекаемые через продажу облигаций, которые идут на финансирование проектов, предназначенных для улучшения ситуаций с экологией и сохранения окружающей среды).

Как отметила Абрамченко, национальный проект "Экология" будет сформирован в максимально короткий срок с ориентировкой на последние климатические вызовы, с учетом поручения Президента России Владимира Путина и при участии Госсовета РФ.