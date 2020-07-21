Российские моряки получили в Греции 253 года тюрьмы

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии за перевозку нелегальных мигрантов. Афины рассматривают это преступление в качестве одного из самых тяжелых и традиционно дают фигурантам уголовных дел по этой статье гигантские сроки лишения свободы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, двое россиян - Константин Семенов и Иван Возниковцев - получили столь суровое наказание за "организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции".

Как пояснил собеседник информагентства, такой срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20. Дополнительные сроки были добавлены за остальные инкриминируемые преступления.

В греческом суде свою вину моряки не признали. Осужденные граждане РФ пояснили, что приехали в Турцию работать и перевозить туристов. Вместо этого их работодатель "пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт". Правозащитник отметил, что греческий суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними. По его словам, близкие моряков создали в соцсети группу и собирают деньги на оплату адвокатов и другие нужды осужденных россиян.

К сожалению, эта далеко не первая подобная история с иностранными моряками в Греции. Как сообщалось в СМИ, только в течении 2019 года власти Греции задержали 14 россиян за перевозку по морю нелегальных мигрантов. Известно, что на сегодняшний день в греческих тюрьмах находятся более 140 украинских моряков, осужденных на длительные сроки заключения за аналогичные преступления.