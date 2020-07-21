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21.07.2020 18:28
Рубрика: В мире

Пятерка!

Монголия, Сербия и Узбекистан пополнили список стран, где будут работать российские учителя
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Еще три страны пополнили список государств, куда в новом учебном году поедут российские педагоги учить в школах русскому языку, математике, физике, химии и другим предметам. Это Монголия, Сербия и Узбекистан. Они добавятся к Таджикистану и Киргизии, которые уже получали помощь российских предметников. Во Вьетнаме - обучение ведется дистанционно.

Объявление о приеме заявок появилось на сайте Минпросвещения РФ. Прием продлится до 10 августа. Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и медицинского страхования, а также возмещение транспортных расходов до места работы и обратно. Участие в проекте не прерывает педстаж.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Вакансии этого года распределены следующим образом. В Монголии нужны преподаватели РКИ. В Сербии - математики, информатики, физики, химии, биологии. В Таджикистане - математики, физики, химии, биологии, географии, информатики. В Киргизии - учителя начальных классов, математики, физики.

А в Республике Узбекистан - преподаватели русского языка и литературы. Напомним, что гуманитарный проект продвижения русского языка и российского образования за рубежом, за которым стоят Минпросвещения России и национальные министерства образования стран-партнеров, существует не первый год. К примеру, в Киргизии он начался с 2019 года, в Таджикистане - с 2017-го, а во Вьетнаме - с 2020 года. За это время учителя обучили свыше 10 тысяч школьников, получили благодарственные письма и многочисленные грамоты за вклад в развитие образования от российских и зарубежных властей.

"Наши учителя выполняют особую миссию - рассказывают местным школьникам и учителям о России, нашей культуре и традициях, научных достижениях, делятся с коллегами лучшими практиками отечественного образования. Их деятельность важна для России и востребована за рубежом, что подтверждается высокими оценками со стороны наших иностранных партнеров, также заинтересованных в том, чтобы российские учителя преподавали в местных школах русский язык и другие дисциплины", - уверен глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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Впрочем, работа в других странах - это ценнейший опыт межкультурного взаимодействия и для российских педагогов. В "гостях" они овладевают лучшими практиками преподавания, которые могут быть полезны и для отечественной системы образования.

Справка "РГ"

В Таджикистане 51 учитель работал с 7,5 тысячей детей. В Киргизии под опекой 22 человек было больше двух тысяч школьников.

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