Сдержать врага: как был отражен первый массированный налет на Москву

В ночь с 21 на 22 июля 1941 года состоялась одна из самых драматических воздушных битв в истории Второй мировой войны - битва за Москву. Налет 220 немецких бомбардировщиков длился пять часов, а главными целями врага были Кремль, тепловая электростанция на Раушской набережной, здание ЦК ВКП(б), заводы и вокзалы.

Чтобы успешно выполнить стратегически важную задачу, в составе второго воздушного флота Люфтваффе сформировали специальную группу из более чем трехсот тяжелых бомбардировщиков типа Heinkel He 111, Junkers Ju 88А и Dornier Do.215B, а в советский тыл забрасывали группы с радиоприемниками и радиомаяками, чтобы заранее обозначить направления полета на Москву.

Руководство СССР прекрасно понимало - у Люфтваффе богатый опыт бомбардировки крупных европейских городов, поэтому разрабатывать план по их отражению стали с начала июля. Истребители должны были встречать немецкие самолеты в 200-300 километрах от Москвы, не давая им раскрыть места расположения частей противовоздушной обороны города и аэростатов воздушного заграждения.

Войска ПВО города включали более 1000 зенитных орудий, 300 пулеметов, более ста заградительных аэростатов, около 600 прожекторов, которые создавали огромную полосу света глубиной до 40 километров даже с опережением зоны досягаемости открытия зенитного огня. Истребительный корпус имел около 600 истребителей, половина из которых были самолетами нового типа. Войска воздушного наблюдения, оповещения и связи и радиолокационные станции наблюдали за противником и в случае чего оповещали об опасности.

Незадолго до первого налета на Москву в городе провели командную штабную игру, чтобы выработать верную стратегию действий в условиях налета, а Кремль, Моссовет и другие важные объекты замаскировали под обычные дома. 14 июля Гитлер дал приказ начать воздушное наступление на Москву, затем выбирали пилотов, а в ночь с 21 на 22 июля началась атака.

Немцы хорошо подготовились к первому налету. В каждой группе был самолет-лидер, сами группы шли эшелонировано, по времени и на разных высотах, а установленные на земле радиомаяки обеспечивали отличную координацию экипажей бомбардировщиков. Налет решили организовать именно ночью, так как немцы знали, что в составе истребительных полков ПВО Москвы не так много пилотов ночных истребителей, и не все зенитные пулеметы и орудия обеспечены прожекторами.

В небо по тревоге поднялся одиннадцатый истребительный полк. Именно он встретил первую группу немецких бомбардировщиков, которые летели плотным строем без сопровождения истребителями и прикрывали себя бортовым огнем. Капитан Константин Титенков атаковал главного огнем пулемета, со второго захода он сумел подбить самолет. Благодаря этому взаимодействие группы, как и строй, распались.

Затем в бой втянулись летчики двенадцатого истребительного авиаполка. На подходе были следующие группы бомбардировщиков, которые пытались обойти прожекторы и выйти из-под огня зенитных батарей. Тогда было решено силами сразу нескольких зенитных батарей создать стену огня. Открыв упреждающий огонь, советские зенитные батареи смогли создать огневой вал. Расчет был прежде всего на человеческую психологию, так как не каждый рискнет пытаться прорваться через густые облака разрывов. И это действительно помогло. Большинство немецких самолетов уклонились от целей и сбросили бомбы, где придется.

Следующие группы вражеских бомбардировщиков тоже ждал сюрприз. Во время полета они увидели множество прожекторов, создававших светлое поле. Из-за них они поднялись на высоту 4500 метров и, подлетев к Москве, уже собирались сбросить бомбы, но радист предупредил их об аэростатах.

Для экипажей это стало неожиданностью. Немцы хорошо знали - аэростаты не поднимали выше двух тысяч метров, а здесь высота была в два раза больше. Бомбы опять были сброшены где придется, а самолеты вернулись обратно. Один из лучших летчиков-бомбардировщиков, обер-лейтенант Бетхер вспоминал налеты на советскую столицу:

- Из всех вылетов, которые я совершил на Востоке, самыми трудными оказались ночные налеты на Москву. Зенитный огонь был очень интенсивным и велся с пугающей кучностью.

Первый налет на Москву отбили, Люфтваффе потеряло в нем 22 бомбардировщика. Однако отдельные самолеты все же смогли прорваться и бомбили город. В результате пострадало более 600 человек, были повреждены железнодорожные пути, водопровод, газопроводы, участки электросетей, на территории города было множество пожаров, повреждения получили более 30 зданий. Грамотная работа средств ПВО и истребительных полков позволила избежать больших разрушений. Немцам не дали стереть Москву в пыль, как это планировалось изначально.

Кстати, во время налетов жители Москвы использовали в качестве бомбоубежища метро. С вечера туда выстраивались очереди, чтобы занять места получше, то есть в вагоне поезда. Однако в первую очередь туда пускали женщин с маленькими детьми.