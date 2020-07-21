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21.07.2020 17:48
Рубрика: Культура

Вперед к Станиславскому

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Больше двух лет назад, через неделю после ухода из жизни Олега Павловича Табакова, возглавившего МХТ им. А.П. Чехова в 2000 году, "Российская газета" опубликовала мою статью "Больше, чем театр". Понимая деликатность ситуации, я хотел напомнить людям, принимающим решения, о том, что такое этот театр. Каково его место в культурной жизни России и мира. Не только в сценическом искусстве, но и общечеловеческом бытии ХХ столетия.

Важно понимать, что Художественный театр сформировался не просто как крупный национальный театр, а как основополагающий творческий центр, предопределивший профессиональные и духовные искания ХХ века во всем мире, давший почву для многих сценических направлений, выходящих за рамки психологического реализма. Театр, где ставили великие цели и осуществляли грандиозные замыслы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Тогда я был предельно сдержан, понимая, что пишу свои заметки сразу после смерти Олега Табакова, поэтому не хотел называть имена возможных преемников, полагая, что с этим необходимо повременить. Я не мог предположить, что о новом художественном руководителе и директоре - Сергее Женоваче, безусловно талантливом режиссере и педагоге, - объявят уже 23 марта 2018 года, не дождавшись, когда пройдут сорок дней путешествия души усопшего к своему последнему пристанищу. Сегодня, когда все мы, в том числе люди, связанные с МХТ, после смерти Олега Табакова износили не одну пару башмаков, можно быть куда более прямолинейным. Тем более что откровенный разговор, состоявшийся недавно на встрече труппы Художественного театра с его руководством, который до сих пор обсуждают в социальных сетях, делает иной подход совершенно бессмысленным.

МХТ - не просто крупный театр, это творческий центр, предопределивший духовные искания века

24 мая 2000 года я примчался в квартиру Олега Николаевича Ефремова сразу, как только узнал о его уходе. Черный пластиковый мешок, который теплым весенним вечером погрузили в машину скорой помощи, вызывал ужас неотвратимости. Закончилась еще одна глава в истории театра, которая длилась тридцать лет. Олег Ефремов был призван старейшинами МХТ на пост главного режиссера в 1970 году, когда дела в Камергерском переулке были плохи и внутри труппы никто не мог предложить ничего для спасения некогда великого творческого организма. Приглашение О. Ефремова, создававшего театр "Современник", под знамена возвращения к подлинному искусству МХТ было естественным даже для критиков этого решения. К 1970 году Ефремов уже был выдающимся театральным лидером, актером и режиссером мхатовской веры. Он понимал особую природу театра К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, где глубинное понимание человеческой природы, жизнеучительство и страсть к сценической игре были неразделимы. У Ефремова было много интересных идей, не все они были реализованы. Было много успехов и немало поражений. Мучительным стал раздел Художественного театра, быть может, это было самой серьезной его ошибкой, но тогда, в 1987-м, другого решения никто не видел. В любом случае он добился, что МХТ вновь стал местом живого творчества, центром притяжения талантов. В лучших спектаклях этого тридцатилетия бился живой нерв времени. На них стремились попасть, о них спорили. Во второй половине 1990-х он серьезно заболел, что не могло не отразиться на состоянии театра. Перестав чувствовать жесткую руку лидера, труппа, постановочная и административная часть начали жить своей жизнью, что к концу 90-х привело к пагубным последствиям. Став министром культуры в феврале 2000 года, я готовился к тому, чтобы предложить Олегу Николаевичу некую почетную должность в Художественном театре, а реальным руководителем должен был стать другой человек. Смерть О. Ефремова избавила меня от этого разговора.

Олег Павлович Табаков принял МХТ им. А.П. Чехова как рачительный хозяин. У него был опыт директорства в "Современнике", создания "Табакерки", руководства Школой-студией при Художественном театре. И несколько поколений учеников, безусловный авторитет и огромная жажда жизни. Он был бесконечно талантлив и обаятелен. Он умел обольщать и товарищей по профессии, и власть, и спонсоров. Он был выдающимся актером на сцене и в кино и бесстрашным комедиантом на подмостках социальной жизни. Он обладал редкой мудростью гения - он не боялся конкуренции.

Фото: www.youtube.com
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Олег Павлович открыл двери театра для молодых режиссеров. Они могли делать спектакли, которые были ему глубоко чужды, но он знал, что закон театра - успех. И никогда не пренебрегал вниманием зрителей. Мог позвонить утром и сказать: "Смотрю на очередь в кассу в Камергерском и радуюсь". Когда отмечали очередную годовщину Художественного театра, то казалось, что Олег Табаков и был его создателем. Во всяком случае он, по природе своей гениальный актер-продюсер, не посрамил дело основателей МХТ.

Сергей Васильевич Женовач, создатель одного из лучших московских театров XXI столетия, педагог, в обучение к которому стремятся попасть наиболее талантливые молодые люди, совсем не похож ни на О. Ефремова, ни на О. Табакова. У него были успехи не только на малых, но и на больших сценах - достаточно вспомнить его работу в Малом театре, но он предпочитает камерное пространство. Меня не покидает ощущение, что он недооценивает характер проблем, существующих в сегодняшнем Художественном театре, да и масштаб этого театра, занимающего особое место в отечественной культуре. Правда, не уверен, что этот масштаб ведом и его оппонентам, среди которых замечательные и любимые мною актеры.

Такие конфликты, как нынешний мхатовский, зачастую заканчиваются резко и ошибочно

Такие конфликты, как нынешний мхатовский, зачастую заканчиваются неосмотрительно резко и ошибочно. В данном случае этого стоит избежать. Из уважения к отцам-основателям.

Культура Театр Драматический театр Колонка Михаила Швыдкого Олег Табаков

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