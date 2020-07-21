Смартфоны Huawei скоро получат новый Android. Что изменится

Компания Huawei, которой на фоне конфликта с Google овладели серьезные амбиции, раскрыла подробности своей оболочки EMUI 11, которая выйдет позднее в этом году и будет базироваться на Android 11, пишет Gizchina.

По словам представителей компании, благодаря технологии распределения ресурсов смартфоны станут более производительными, что повысит удобство работы с приложениями.

Кроме того, в EMUI появятся новые функции, связанные с передачей видео. Например, при входящем видеозвонке пользователь сможет ответить через подключенный к домашней сети телевизор или мультимедиа-систему автомобиля. Кроме того, картинку можно будет транслировать с дрона на различные устройства экосистемы Huawei.

Также обновленная оболочка позволит быстро "перетаскивать" файлы со смартфона на компьютер.

Ожидается, что анонс EMUI 11 состоится не позднее конца сентября.