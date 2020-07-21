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21.07.2020 10:38
Рубрика: Экономика

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Текст: Алексей Дуэль
Лучше всего в России живется в Петербурге и Москве. К такому выводу пришли составители рейтинга "Лучшие регионы для жизни", совместно выпущенного РБК и рейтинговым агентством Национальные кредитные рейтинги.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

При ранжировании регионов исследователи учли показатели уровня покупательской активности, доступности жилья, долю своевременно выплачиваемых кредитов, уровень занятости, а также доступность спортивных и культурных объектов и даже климатические условия.

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После оценки каждого параметра и корректировки полученных данных на количество живущих в регионе людей, получилась такая картина.

Самые благополучные россияне, оказывается, живут в Петербурге. Город набрал максимальные 7 баллов. Следом с заметным отставанием идет Москва (6,1 балла), Белгородская область (5,64 балла), Подмосковье (5,61 балла) и Воронежская область (5,31).

Замыкают рейтинг Калмыкия (-0,64 балла), Еврейская автономная область (-1,10 балла), Республика Алтай (-1,12 балла), Карачаево-Черкесия (-1,15 балла) и Тыва (-1,79 балла).

В регионах Экономика Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва ЦФО Белгородская область ЦФО Воронежская область

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