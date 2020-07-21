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21.07.2020 11:18

Сотрудничество и развитие вместе с Китаем - правильный выбор

На днях председатель КНР Си Цзиньпин направил ответное письмо в адрес 18 директоров-распорядителей транснациональных корпораций (ТНК), действующих в различных сферах, которые, несмотря на двойной удар - подъем торгового протекционизма и пандемию нового коронавируса, все же решили продолжать свою работу в Китае. Глава КНР высоко оценил их решение сохранить и развивать бизнес в стране, назвав его "правильным выбором", сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Эти 18 руководителей крупнейших международных компаний входят в глобальный комитет CEO, который состоит из 39 ведущих в своих отраслях транснациональных корпораций. На днях они совместно написали китайскому лидеру письмо, выразив свою уверенность в развитии КНР и дав твердое обещание сохранить и продолжать вести бизнес в Китае на благо его народа и народов всех стран мира.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Американские СМИ сообщили, что китайская экономика возобновила рост

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовало экономические показатели страны за первое полугодие 2020 года. Согласно этим данным, во втором квартале китайская экономика оправилась от падения и продемонстрировала рост - по сравнению с первым кварталом прирост составил 11,5 процента. В июне общий объем экспорта и импорта страны увеличился на 5,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем: экспорт вырос на 4,3 процента, а импорт - на 6,2 процента. За первое полугодие в городах и поселках количество рабочих мест увеличилось на 5 миллионов 64 тысячи, что составляет 62,7 процента целевого показателя на текущий год.

Энергичное восстановление китайской экономики также вносит позитивный вклад в международное противоэпидемическое сотрудничество и стабилизацию глобальной цепочки поставок. Так, в первой половине этого года по маршруту Китай - Европа отправилось в общей сложности 5122 грузовых железнодорожных состава - рост составил 36 процентов по сравнению с тем же периодом минувшего года. Объемы грузоперевозок возросли на 41 процент, что позволило эффективно смягчить удар нового коронавируса по международной производственной цепочке.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Согласно новейшему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 4,9 процента. Китай, согласно прогнозам МВФ, останется единственной из главных экономик мира, которая сохранит рост. Таким образом, развитие Китая предоставляет транснациональным корпорациям гигантскую площадку с бесчисленными возможностями для ведения бизнеса. Поэтому решение глав ТНК сохранить и развивать свой бизнес в Китае, как заявил Си Цзиньпин, является единственно "правильным выбором".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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