Сотрудничество и развитие вместе с Китаем - правильный выбор

Эти 18 руководителей крупнейших международных компаний входят в глобальный комитет CEO, который состоит из 39 ведущих в своих отраслях транснациональных корпораций. На днях они совместно написали китайскому лидеру письмо, выразив свою уверенность в развитии КНР и дав твердое обещание сохранить и продолжать вести бизнес в Китае на благо его народа и народов всех стран мира.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовало экономические показатели страны за первое полугодие 2020 года. Согласно этим данным, во втором квартале китайская экономика оправилась от падения и продемонстрировала рост - по сравнению с первым кварталом прирост составил 11,5 процента. В июне общий объем экспорта и импорта страны увеличился на 5,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем: экспорт вырос на 4,3 процента, а импорт - на 6,2 процента. За первое полугодие в городах и поселках количество рабочих мест увеличилось на 5 миллионов 64 тысячи, что составляет 62,7 процента целевого показателя на текущий год.

Энергичное восстановление китайской экономики также вносит позитивный вклад в международное противоэпидемическое сотрудничество и стабилизацию глобальной цепочки поставок. Так, в первой половине этого года по маршруту Китай - Европа отправилось в общей сложности 5122 грузовых железнодорожных состава - рост составил 36 процентов по сравнению с тем же периодом минувшего года. Объемы грузоперевозок возросли на 41 процент, что позволило эффективно смягчить удар нового коронавируса по международной производственной цепочке.

Согласно новейшему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в этом году мировая экономика сократится на 4,9 процента. Китай, согласно прогнозам МВФ, останется единственной из главных экономик мира, которая сохранит рост. Таким образом, развитие Китая предоставляет транснациональным корпорациям гигантскую площадку с бесчисленными возможностями для ведения бизнеса. Поэтому решение глав ТНК сохранить и развивать свой бизнес в Китае, как заявил Си Цзиньпин, является единственно "правильным выбором".