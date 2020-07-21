SpaceX впервые после запуска поймала обе части обтекателя Falcon 9

Впервые в истории специалистам SpaceX удалось поймать обе части головного обтекателя ракеты Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде: специалисты сумели спустить их в сетки, установленные на специальных судах. Об этом сообщил в Twitter глава американской фирмы Илон Маск. "Обе половины обтекателя пойманы из космоса кораблями SpaceX", - написал он.

Как сообщают эксперты, для "приема" возвращающихся из космоса элементов используются специальные суда в Атлантическом океане, на борту которых смонтированы обширные сети. Ранее SpaceX удавалось ловить обтекатели по отдельности или вылавливать их из воды, но сейчас получилось успешно поймать в сети обе детали сразу.