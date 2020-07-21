Спрос компаний на студентов IT-специальностей превысил предложение

В этом году случилось небывалое: спрос компаний на организацию летней практики для студентов ИТ-специальностей превысил предложение.

Ажиотаж заметили в МИСиС. Уже более 1200 обучающихся профильного Института информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ) вуза проходят сейчас практику на предприятиях. А предложения получены для полутора тысяч студентов, причем от таких крупных компаний и госкорпораций, как Росстат, Росстандарт, Сбербанк, Mail.ru Group и даже Минкомсвязи РФ.

Работодателям в первую очередь требуются программисты, аналитики, Backend- и Frontend- разработчики, тестировщики, специалисты по анализу данных, алгоритмам машинного обучения и нейросетям.

- Увеличение запросов компаний на практику студентов-айтишников отражает нашу реальность: за последние два года потребность в таких специалистах на рынке труда зашкаливает, - говорит и.о. директора института ИТАСУ Сергей Солодов. - Причем по отдельным направлениям, например, Data Science, спрос вырос более чем на 200 процентов!

Сделала свое дело и самоизоляция из-за пандемии коронавируса. Очень сильно изменились бизнес-процессы компаний, а спрос на специалистов в области e-commerce превысил предложение.

- Не случайно в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе дискуссии с IT-компаниями предложил к 2024 году в 2,5 раза увеличить контрольные цифры приёма в вузы по этим направлениям, - считает Сергей Солодов. - Подобная ситуация на рынке дает нам возможность создавать актуальные перспективные учебные программы, чтобы готовить кадры для цифровой экономики.