Коронавирус добрался и до британских традиций: впервые за последние пять с лишним веков под угрозой сокращения оказались церемониальные стражи лондонского Тауэра - так называемые бифитеры. Всему виной карантин и, как следствие, отсутствие туристов, что сильно ударило по бюджету этой достопримечательности - одной из самых популярных в британской столице.

"Около 80 процентов нашего дохода зависит от посетителей. Мы приняли все возможные меры для обеспечения безопасности нашего финансового положения, но нам нужно сделать больше, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. У нас просто нет другого выбора, кроме как снизить расходы на заработную плату", - заявил Джон Барнс, исполнительный директор Historic Royal Palaces, заведующей Тауэром.

Как заявили в организации, никогда еще бифитеры, чей корпус был образован королем Генрихом VII аж в 1485 году, не оказывались в подобном положении.

Пока сокращения проходят на добровольной основе - двое из 37 стражей уже решились оставить службу. Но, как считают в HRP, в скором времени могут последовать и принудительные увольнения. За пару месяцев без туристов бюджет организации недосчитался 98 миллионов фунтов стерлингов - и пусть недавно она снова открыла свои дворцы для посетителей, в этом году аналитики прогнозируют ей доход всего в 12 миллионов фунтов. Взять к примеру тот же Тауэр - из-за правил социальной дистанции сегодня он может впустить не более тысячи гостей за день, хотя обычно до пандемии его посещали аж 12 тысяч человек в сутки.

Напомним, что в корпус бифитеров или, как их официально называют, Йоменскую Стражу, набирают отставных уорент-офицеров с безупречным послужным списком и 22 годами службы в британских ВС за плечами. Изначально бифитеры следили за заключенными Тауэра и обеспечивали безопасность хранившихся в нем королевских драгоценностей. Однако сегодня они водят по Тауэру экскурсии и сами являются его достопримечательностью.