Судья из Краснодара продолжает бороться за свое честное имя

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей досрочно прекратила полномочия судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Поводом для решения стало ее отсутствие на рабочем месте в некоторые дни 2016-2019 годов. Как говорят знакомые с делом юристы, реальная причина отставки, вызвавшая новую волну шумихи в СМИ, возможно, скрывается в другом - ее могли убрать за несговорчивость. И те, кто всячески способствовал такому решению, якобы тоже особо не скрываются. Но в этой истории важно и другое: три года судья Хахалева в одиночку противостояла шквалу информационных атак, доказывая несостоятельность выдвигаемых против нее громких обвинений. И продолжает это делать.

Напомним, поток негативных высказываний обрушился на краснодарскую судью летом 2017 года, когда федеральные телеканалы и десятки изданий рассказали о свадьбе ее дочери. В информационных подачах активно обсуждалась сумма, в которую якобы обошелся праздник, - два миллиона долларов. Но насколько это соответствует действительности? Судья финансовыми документами доказала, что вся свадьба обошлась не более чем в пять миллионов рублей. А все расходы взял на себя отец невесты - предприниматель. Поэтому у надзорных ведомств вопросов не возникло.

Затем последовала новая волна обвинений - теперь якобы в связях с криминалом. В интернет вбросили несколько фото с криминальными авторитетами в компании некой молодой девушки, а также видео с неким преступником, якобы также знакомым с Хахалевой. Но потом в СМИ появилась и другая информация - сотрудники Лаборатории судебной экспертизы Минюста России заключили, что на снимках "судьи Хахалевой" с криминальными авторитетами запечатлен другой человек, а видео с "вором в законе" имеет признаки монтажа и отсутствует в базе МВД.

Ничем закончилась и попытка раскрутить тему с отсутствием у судьи юридического диплома: СМИ сообщали, что вуз официально подтвердил подлинность ее образования.

И это только часть обвинений, три года тиражируемых в интернете. Речь идет не о реальных журналистских расследованиях с попыткой во всем разобраться, а об откровенных фейках, которые по классической технологии "черного пиара" вбрасывались в СМИ. Об этой схеме хорошо знают "акулы" медийного бизнеса. Сначала на никому неизвестном ресурсе (у него часто нет статуса СМИ, а сам домен зарегистрирован где-нибудь за рубежом) публикуется громкий "компромат", который тут же, как под копирку, расходится в десятках медиа. Подтверждений выдвинутым обвинениям не требуется - главное, заголовок поскандальнее. Так абсолютно любого человека можно в считаные часы смешать с грязью, растоптать профессиональную репутацию и сделать "токсичным".

Судья из Краснодара на протяжении нескольких лет в одиночку сопротивляется беспрецедентной информационной интернет-атаке

В открытом письме к президенту России судья Хахалева указала - информационная атака возможна со стороны крупного бизнеса. Перед этим, как пишет Хахалева, Краснодарский краевой суд вынес несколько решений не в его интересах (к слову, решения абсолютно законные и обоснованные, иначе бы их не оставил в силе Верховный суд России). Кстати, во всей этой истории с судьей удивляет следующее: ее обвиняют в чем угодно, от отсутствия диплома до грузинского гражданства и дружбы с "ворами в законе", но никак не в нечестном судействе. Наверное, учитывая 20-летний стаж работы судьи, это кое о чем да говорит.

Громкие обвинения фактически лопнули как мыльный пузырь. Но вопрос о дисциплинарных проступках, ставший поводом для лишения статуса судьи, остается открытым. Сама Хахалева объясняет отсутствие на рабочем месте выполнением служебных поручений и заданий руководства. За дни прогулов якобы зачли даже участие во Всероссийском съезде судей, на котором ее избрали в Совет судей России. Защита утверждает: дисциплинарная комиссия не опросила ее непосредственного руководителя в 2017-2019 годах, в которые насчитали прогулы. Если прогулы были совершены в 2016 году, почему предыдущее руководство краевого суда не обращало на них внимания? Почему они всплыли только сейчас?

В соответствии с правилами трудового распорядка судья не обязан весь день быть привязанным к рабочему месту, а может выполнять рабочие поручения руководства и за пределами суда.

Понимая, что в лишении ее статуса могут быть заинтересованы те же структуры, которые три года проводили кампанию очернения в интернете, судья Хахалева как бы заявила сама на себя, подав заявление в Следственный комитет России с просьбой провести проверку по фактам ее якобы отсутствия на работе и незаконного получения зарплаты. Нужно быть очень уверенным в своей правоте, чтобы просить о таком главного следователя страны. К слову, в настоящее время по данному заявлению продолжается процессуальная проверка. Если нарушения не подтвердятся, а выводы дисциплинарной комиссии и ВККС окажутся ошибочными, то решение квалификационной коллегии может быть пересмотрено.

Кстати, случаев такого пересмотра достаточно. Вот пример, повторяющий якобы нарушение Хахалевой, - председатель Дзержинского районного суда Волгоградской области был лишен статуса судьи за то, что в рабочее время систематически летал в Москву для решения ряда вопросов. Квалификационная коллегия судей лишила его статуса, но дисциплинарное присутствие в Москве восстановило его в статусе судьи. Как и в случае с Хахалевой, проблемы судьи начались с информационной атаки в интернете. Так что точку в истории Хахалевой ставить рано.

- В интернете можно встретить немало эпитетов в отношении краснодарской судьи. Далеко не все они негативные. Так, журналисты некоторых ведущих российских изданий, рассказывая об истории Хахалевой, назвали ее несгибаемой. Мне кажется, что это очень точная характеристика. Человек на протяжении нескольких лет в одиночку сопротивляется беспрецедентной интернет-атаке, - рассуждает член научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы, кандидат юридических наук Дмитрий Замышляев. - То, что она сумела опровергнуть перед компетентными органами практически все громкие обвинения, свидетельствует о ее победе. Она не согнулась, не пошла на поводу у шантажистов, а продолжала сопротивляться. Даже когда все пошли против нее.

Действительно, то упорство, с которым судья Хахалева отстаивает свою честь, заслуживает уважения. Тем более что ей, несомненно, много раз удавалось доказывать факты дезинформации. Впереди - новые разбирательства по решению ВККС. Верховный суд неоднократно отменял спорные вердикты коллег. Остается внимать, чем закончится нынешняя история.