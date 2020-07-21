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Текст:   Марина Трубилина 
16:42 21.07.2020

Торговые центры попросили о создании собственной отрасли

Создать в правительстве рабочую группу по вопросам деятельности предприятий торговой недвижимости предлагает Российский совет торговых центров. Письмо об этом РСТЦ направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина (имеется в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У торговой недвижимости, отмечается в письме, сейчас имеются сложности формального характера, так как она исторически не сформирована как отрасль - в отличие, например, от автомобильной промышленности, сферы телекоммуникаций или розничной торговли. В частности, отсутствует профильное министерство, для предприятий торговой недвижимости нет собственных кодов ОКВЭД. Требуется совершенствование законодательства и нормативной базы, касающихся ТЦ. "Мы считаем, что в интересах государства необходимо решить вопросы идентификации отрасли, прямым образом влияющие на управление индустрией коммерческой (торговой) недвижимости, определение отношения тех или иных компаний к отрасли, обоснованное применение к ним мер поддержки и так далее", - говорят авторы письма.

Как продавцам обезопасить себя от колебаний спроса

Для системной работы по решению вопросов отрасли и принятия комплексных решений по ситуации с современными торговыми центрами РСТЦ просит создать рабочую группу. В нее могут быть включены представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Федеральной налоговой службы, а также собственно РСТЦ.

Одновременно РСТЦ обратился к властям Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Мурманской области и ряда других регионов с просьбой разрешить полноценную работу непродовольственных магазинов в торговых центрах. В письмах подчеркивается, что нет никакой достоверной информации о том, что из-за работы торговых центров ухудшается заболеваемость коронавирусом. В регионах, где ТЦ работают в полном объеме (Ставропольский край, Ингушетия, Амурская, Сахалинская области и др), такой связи не наблюдается.

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