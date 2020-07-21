Трамп раскритиковал спортсменов, преклоняющих колено во время исполнения гимна

Дональд Трамп обрушился с критикой на спортсменов, которые преклоняют колено во время исполнения гимна США.

"С нетерпением жду спортивных состязаний, но каждый раз, когда я становлюсь свидетелем того, как игрок стоит на коленях во время исполнения государственного гимна, что является признаком большого неуважения к нашей стране и нашему флагу, эта игра для меня окончена!", - написал американский президент в Twitter во вторник. Кстати, ранее Дональд Трамп раскритиковал НФЛ, которая разрешила игрокам преклонять колено во время гимна. После этого Трамп пообещал, что не будет смотреть матчи футбольной сборной США.

Высказывание американского лидера вызвало массу комментариев в соцсетях. Так, пользователь Мелисса Тейт написала, что она не будет "сидеть и смотреть, как кучка испорченных ребят спортсменов-миллионеров плюет на могилы тех, кто умер, чтобы дать им свободу и процветание". Другие комментаторы, напротив, назвали твит Трампа "ложным патриотизмом". "От фейкового патриотизма Трампа тошнит", - написал один из пользователей. Другой пользователь, назвавшийся доктором медицинских наук азиатского-американского происхождения, пообещал Трампу постоянно преклонять колено, чтобы "бороться с вашим белым превосходством".

Как заявили ранее представители движения BLM ("Жизнь чернокожих имеют значение"), этот жест якобы символизирует борьбу с расизмом. Первым среди спортсменов эту акцию подхватил чернокожий игрок в американский футбол (НФЛ) Колин Каперник, который сказал, что спортсмены всего мира должны перенять этот жест "в знак солидарности против расовой дискриминации и жестокого обращения полиции с афроамериканцами". Однако это заявление вызвало отторжение у многих спортсменов, не желающих идти на поводу политически мотивированных требований некоторых "звезд". В июне мировые СМИ обошла фотография белой девушки, вратаря одного из клубов женской ассоциации по софтболу (классическому футболу) в США, которая отказалась, как другие игроки ее клуба, молча встать на колени и, стоя, прислонила руку к груди во время исполнения гимна. Несколько гонщиков "Формулы-1", включая российского гонщика Даниила Квята, дважды перед стартом гонок демонстративно не встали на колени в отличие от других "послушных" пилотов. После фразы о том, что он встанет на колени "только перед Отечеством и Богом", на Квята обрушился поток оскорблений в соцсетях.