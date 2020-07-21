Туристы оказались в огненной ловушке при пожаре в кемпинге в Австралии

Более 60 туристов и посетителей таверны едва спаслись бегством после того, как пожар полностью охватил кемпинг, расположенный в Бандаберге в центре австралийского штата Квинсленд, сообщает Associated Press.

Возгорание произошло в таверне "Пятнистая собака", а затем распространилось на близлежащее здание на главной дороге города, в кемпинге, где останавливаются в основном иностранные туристы. Здания кемпинга и таверны полностью выгорели в результате пожара. По предварительным данным, возгорание произошло на крыше таверны по неустановленной пока причине.

Туристы были эвакуированы около 23 часов в понедельник, никто из них не пострадал. Пресс-секретарь департамента пожарной и аварийной служб Квинсленда сообщил, что в числе эвакуированных туристов были граждане Великобритании, Ирландии, Шотландии, Италии и Вануату.

Командир отделения пожарной и аварийной служб Квинсленда Джон Паппас заявил 9 News, что "пожарные в регионе уже давно не сталкивались с возгоранием такого масштаба". По его словам, жар от огня была настолько сильным, что отбрасывал назад пожарных, которые пытались потушить пламя. Из-за повреждения зданий несколько дорог остаются закрытыми.