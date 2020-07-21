У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля. Как сообщает сайт клуба, по его итогам заражение коронавирусной инфекцией выявлено у семи хоккеистов.

"Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время будет проведено ещё одно тестирование игроков и персонала команды.

Также во вторник стало известно, что в омском "Авангарде" коронавирус выявлен у 20 хоккеистов и представителей клуба. Ранее стало известно о заболевании игроков столичного "Спартака".