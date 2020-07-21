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21.07.2020 18:44
Рубрика: Спорт

У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля. Как сообщает сайт клуба, по его итогам заражение коронавирусной инфекцией выявлено у семи хоккеистов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
В омском "Авангарде" 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

"Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время будет проведено ещё одно тестирование игроков и персонала команды.

Также во вторник стало известно, что в омском "Авангарде" коронавирус выявлен у 20 хоккеистов и представителей клуба. Ранее стало известно о заболевании игроков столичного "Спартака".

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