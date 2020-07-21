Ученые: коронавирус передается мельчайшими аэрозольными частицами

Группа ученых под руководством доцента американского Университета Небраски Джошуа Сантарпии провела практические эксперименты, исследуя возможности распространения коронавируса с помощью мельчайших аэрозольных частиц, выделяемых инфицированным человеком при кашле, разговоре и даже при дыхании. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале препринтов (работ, не прошедших всестороннее обсуждение в научном сообществе) medRxiv.

Как показали эксперименты, в ходе которых медики пытались заразить культуры клеток легких частицами коронавируса, именно мельчайшие аэрозольные частицы, попадающие в воздух из бронхов больного, содержат большое количество жизнеспособной вирусной РНК. Эти мельчайшие частицы в ходе эксперимента заразили практически все культуры легких, на которые попадали.

Столь высокая проникающая способность микрочастиц объясняет, считают ученые, почему коронавирус оказался способен так быстро распространяться, в том числе несмотря на защитные системы фильтрации воздуха, установленные во многих медицинских учреждениях.