Ученые создали материал, который невозможно распилить

Специалисты из университета Дарема в Великобритании и немецкого института Фраунгофера создали материал, который невозможно разрезать никакими резаками и дрелями. Защитой стала сама его внутренняя структура. Если совсем просто: материал состоит из керамических сфер, находящихся внутри структуры из сот алюминия.

При попытке распилить "неразрезаемый" материал он "испускает" волны, разрушающие лезвия пил и ножей. При внешнем воздействии образуется пыль, которая заполняет все промежутки в структуре. Из-за этого материал становится еще труднее разрезать, причем скорость лишь усиливает эффект.

Новый материал не только прочнее, но и в семь раз легче стали. Его планируют использовать при выпуске сейфов, защитных ограждений, брони, подошв обуви, налокотников, замков велосипедов и спецодежды. О разработке написал научный журнал Scientific Reports.