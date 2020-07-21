Следственный комитет РФ утяжелил обвинение бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Александру Мельникову. Высокопоставленный страж правопорядка был задержан в сентябре прошлого года по делу о мошенничестве на 100 млн рублей.

По данным ТАСС, следователи добавили к мошеннической статье обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн рублей. Таким образом, в обвинительном заключении будет фигурировать еще и ч. 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки в особо крупном размере" и ч. 3 статьи 33 УК, согласно которой генералу вменяется организация преступления.

Отмечается, что остальным фигурантам этого резонансного дела следствие также добавило аналогичное обвинение.

По версии следствия, в конце января 2019 года генерал Мельников вместе с тремя другими сотрудниками полиции решили обмануть предпринимателя, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству. Пригрозив коммерсанту привлечением к уголовной ответственности по приостановленному делу, полицейские предложили ему закрыть дело окончательно за 100 млн рублей.

Следствие считает, что Мельников обманным путем добился возобновления расследования этого дела. Кроме того, бизнесмену заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования. Мужчина должен был выплатить взятку в два этапа: сначала аванс в 30 млн рублей, а оставшуюся сумму - после прекращения дела.

Однако коммерсант почувствовал неладное и обратился в Главное управление собственной безопасности МВД России.