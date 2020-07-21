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21.07.2020 00:57
Рубрика: В мире

В 2020 г. население Украины сократилось на 117 тысяч человек

Население Украины продолжает неуклонно сокращаться. За 5 первых месяцев этого года число граждан республики уменьшилось почти на 117 тысяч человек, передает РИА Новости информацию Государственной службы статистики.

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"Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек​​​. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек", - констатировали в ведомстве.

Основной причиной стало существенное превышение смертности в стране над рождаемостью: на 100 умерших граждан Украины приходится лишь 48 новорожденных.

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