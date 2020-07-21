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21.07.2020 19:09
Рубрика: Общество

Охрана хозяина

В Арктике начинаются авиаучеты белых медведей
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Десять тысяч километров тестовых авиаучетов белых медведей - таков масштаб стартующей в Арктике научной экспедиции "Хозяин Арктики". Летать самолеты-амфибии начинают между архипелагом Новая Земля и полуостровом Таймыр. Там, где не первый год звери атакуют людей. Аж 52 белых медведя в Белушьей Губе (Новая Земля) устроили людям карнавальную зиму. Они валялись на главной улице поселка, заходили в подъезды и даже в квартиры, пока ученые и МЧС не вернули зверье во льды.
Авиаучет белых медведей в Арктике продлится до конца августа 2020 года. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС Авиаучет белых медведей в Арктике продлится до конца августа 2020 года. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Авиаучет белых медведей в Арктике продлится до конца августа 2020 года. Фото: Лев Федосеев/ ТАСС

Субъективные причины атаки медведей на людей устранили. Свалки огорожены и оборудованы камерами видеонаблюдения, мусор медленно, но свозится на мусоросжигающие заводы, поселковые власти сократили число бродячих собак, а ученые, усыпив и чипировав медведей, вывезли их во льды. Чипы - у самцов в ухе или на языке, у самок - ошейники - позволяют следить за их перемещением по Северу.

Фото: iStock
Почему медведи потеряли страх и стали выходить к людям

Однако мусорная свалка - не главный фактор появления полярных медведей среди людей. Скоро они там, как и на остальном Севере, где живут люди, объявятся вновь.

- Забота экспедиции "Хозяин Арктики" не только мониторить меченых животных, провести авиаучет белых медведей, число, которых неизвестно, но и урегулировать конфликты между людьми и хищниками на перспективу, - говорит директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН имени А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов. - Пришло время чистить Арктику. А это возможно за счет комплекса мер - учета и постепенного вывоза всего арктического мусора и заброшенных свалок, подсчет берлог и распределение через "спутниковые ошейники" ареала хищников вглубь Севера и умение уступать животным среду их традиционного обитания.

Авиамониторинг станет лишь началом пути. Как заметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, собранные через авиаучет материалы помогут разработать план защиты белого медведя и других животных Севера, а ученые и служба авиаучета в будущем будут направлять потоки миграции животных туда, где нет людей и есть прокорм для них. Например, для белого медведя - возможность охоты на тюленей. Только так с учетом глобального потепления и освоения Арктики людьми, а так же в связи с ближайшим возобновлением работы Северного морского пути возможно разрешение конфликтов между людьми и хищниками.

Общество Природа Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор

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