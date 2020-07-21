В ближайшие недели курс доллара вернется к апрельским значениям

Рубль в последние недели чувствовал себя несколько слабее аналогов из развивающихся стран как по отношению к доллару, так и к евро, но значительного снижения все же не продемонстрировал.

Специально для "Российской газеты" Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер", просчитал движение рубля в перспективе ближайших недель:

- На мой взгляд, нас ждет скорее негативная динамика российской валюты, чем значимое укрепление, - прогнозирует эксперт. - Первыми целями могут стать 75 рублей в паре с долларом (показатель 24 апреля 2020 года) и 84 рубля - в паре с евро (показатель 26 марта).

На это указывают сразу несколько факторов. Первый - гособлигации. Риски для полноценной коррекции этого инструмента постепенно увеличиваются, так как доходность продолжает снижаться. И скоро может вовсе в реальном выражении приблизиться к нулю. Что связано преимущественно со снижением ключевой ставки вкупе с ростом инфляции.

Все это вряд ли сделает вложения в гособлигации привлекательным занятием, особенно учитывая дополнительные риски в виде санкций. В течение ближайших нескольких месяцев отток резидентов из гособлигаций страны может ускориться, и это окажет дополнительное давление на национальную валюту.

Второй фактор - рост импорта в России. Он продолжается при практически неизменном экспорте, что приводит к дополнительному спросу на валюту.

Третий фактор - нефть. Уже с августа ограничения по добыче со стороны ОПЕК+ будут постепенно снижаться (по плану на 2 миллиона баррелей в сутки). А сланцевые компании при этом вполне могут нарастить добычу. В 2016 году после возвращения цены выше 40 долларов за баррель сланцевым компаниям потребовалось чуть более 1,5 месяца, чтобы перейти из режима сокращения количества буровых к росту.

В этот раз выше 40 долларов за баррель цены закрепились примерно в середине мая, а значит, очень скоро добыча в США начнет восстанавливаться. В августе это, вероятно, совпадет с несколько большим предложением со стороны ОПЕК+ и пониженным спросом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во многих странах. Также здесь стоит отметить начало продаж нефти из запасов Китая.

Так что рост нефтяных котировок вероятно недолговечен, что также не является позитивным моментом для российской валюты.

Поэтому в ближайшие месяцы жду постепенного ослабления рубля как к доллару, так и к евро.