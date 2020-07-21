В Госдуму внесен проект о ежегодной индексации всех видов пенсий не ниже инфляции

Фракция "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации всех видов пенсий на величину не ниже инфляции. Кроме того, депутаты предложили пересчитать пенсии, начиная с 2015 года.

Авторы пояснили, что законопроект направлен на реализацию положения обновленной Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год. Новелла охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством, говорится в пояснительной записке.

Сергей Миронов при этом отметил, что индексироваться должны все пенсии - и по старости, и по потере кормильца, по инвалидности, а также пенсии для работающих пенсионеров.

- Для государства должно быть абсолютно все равно - человек получает какой-либо доход в виде работы, когда он уже имеет право на пенсию, или нет, - подчеркнул он. - Мы уверены, что такие индексации должны быть.

- Настоящий проект направлен на восстановление социальной справедливости по индексации пенсий в отношении всех пенсионеров в части их доиндексации и пересчета, начиная с 2015 года, - говорится также в сопроводительных материалах.

Депутаты приводят в пример индексацию пенсий неработающих пенсионеров по итогам 2015 года в размере 4 процентов вместо установленного уровня индексации по инфляции, размер которой по итогам 2015 года составил 12,9%. Таким образом, по итогам указанного года недоиндесация страховых пенсий в отношении пенсионеров, не осуществляющих трудовую деятельность, составила 8,9%. А недоиндесация страховых пенсий в отношении работающих пенсионеров - 12,9%, указали инициаторы.

Авторы также приводят расчеты за другие годы. В целом же они посчитали, что принятие проекта потребует дополнительных расходов за счет бюджета Пенсионного фонда в размере не более 1 тлрн 386 млрд 200 млн рублей.