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21.07.2020 20:27
Рубрика: В мире

В Испании могут закрыться до 20 процентов ресторанов и отелей

Текст: Максим Макарычев

В Испании около 20 процентов баров, ресторанов и отелей могут закрыться к концу 2020 года. По данным Hosteleria de España, организации работодателей, представляющей этот сектор, около 40 тысяч гостиничных и ресторанных заведений уже навсегда закрылись в Испании из-за пандемии COVID-19, которая привела к отсутствию иностранных туристов и массовым увольнением сотрудников этой сферы услуг.

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Владельцы баров, ресторанов и испанских отелей, как отмечает AFP, расценивают ситуацию как "катастрофическую", прогнозируя, что она, скорее всего, ухудшится в ближайшие месяцы, как минимум до конца 2020 года. К началу 2021 года в Испании может быть закрыто 65 тысяч заведений, или более пятой части от их общего количества. По состоянию на середину июля в Испании уже прекратили свою работу 13 процентов кафе, баров, ресторанов и отелей. Этот сектор экономики имеет решающее значение для экономики страны, жители которой предпочитают обедать и ужинать вне дома.

"Худшие прогнозы экспертов, скорее всего, подтвердятся", - заявил президент Hosteleria de España Хосе Луис Изуэль 21 июля во время пресс-конференции в режиме онлайн. Оборот сектора может быть сокращен на 50 процентов в 2020 году, что может привести к потере от 900 тысяч до 1,1 миллиона рабочих мест. Ассоциация работодателей Испании призвала официальный Мадрид выделить средства из европейского пакета стимулирования займов и грантов, утвержденного лидерами ЕС во вторник, для поддержки сектора гостиничного и ресторанного бизнеса, на долю которого приходится 6 процентов ВВП Испании и около 9 процентов рабочих мест. Напомним, что Испания, которая является вторым по величине туристическим направлением в мире после Франции, стала одной из стран, наиболее затронутых пандемией, в которой было зафиксировано более чем 28 400 смертельных исходов от COVID-19.

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В конце июня правительство Испании представило план помощи туристической отрасли в сумме 4,2 миллиарда евро, состоящий в основном из кредитов, гарантированных государством. Однако представители сферы туризма дали понять, что эта сумма субсидий "не сможет решить проблемы отрасли".

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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