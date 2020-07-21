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21.07.2020 15:35
Рубрика: В мире

В Италии предложили новую разгадку тайны смерти Рафаэля

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org

На Апеннинах выдвинута новая версия причины смерти итальянского художника, графика и архитектора Рафаэля Санти, скончавшегося ровно 500 лет назад. По мнению ученых, автор многих мировых шедевров стал жертвой врачебной халатности.

Ранее предполагалось, что один из самых известных и признанных при жизни художников умер в 37-летнем возрасте из-за сифилиса, потом были версии, что его сразила малярия или брюшной тиф. Эти домыслы полностью развенчали авторы нового исследования, которое проведено историками Университета Милана-Бикокка.

Фото: Egyptian Mummy Project / Ahram Online
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Чтобы выяснить истинные причины смерти гения Возрождения, ученые сравнили данные из "Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Джорджо Вазари с имеющимися свидетельствами современников Рафаэля, таких как посланник герцога Феррары Альфонсо Паолуччи, а также изучили документы, обнаруженные в XIX веке историком искусства Джузеппе Кампори.

Исследователи пришли к выводу о том, что Рафаэль, вероятнее всего, заболел пневмонией. Его организм ослаб, но вместо того, чтобы укрепить здоровье пациента известными на тот момент препаратами, врачи решили прибегнуть к процедуре кровопускания, которая и спровоцировала летальный исход. Как поясняют авторы документа, кровопускание могло бы помочь при кишечной инфекции или других заболеваниях, а вот при воспалении его применять было недопустимо.

"Мы не может утверждать, что у Рафаэля была пневмония бактериального или вирусного происхождения, как нынешний Covid-19. Но, судя по описанию его современников, речь могла идти именно о ней", - утверждает историк медицины Микеле Аугусто Рива.

В мире Европа Италия

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