В Китае открывается Российская торговая компания

Новый элемент поддержки российского экспорта появится в Китае: ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром открывают Российскую торговую компанию (РТК) "Хуа Но Э Сян", которая будет помогать российским компаниям выйти на китайский рынок.

РТК, название которой переводится как "Россия парит в согласии с Китаем" (что соответствует правилам китайского нейминга), будет консультировать экспортеров, выступать агентом по широкому кругу вопросов (от транспортно-логистического обслуживания до организации бизнеса в Китае), входить в акционерные капиталы других кампаний и многое другое.

Услуги будут платными, говорится в релизе ВЭБ.РФ, однако будет действовать принцип "оплаты за результат": вознаграждение РТК получит только, если ее клиент успешно выйдет на местный рынок.

"Плата за услуги для нас - это практическое измерение ценности самой услуги и признание эффективности нашей работы, а принцип оплаты только в случае успеха - честный и безрисковый для экспортера формат", - прокомментировал Андрей Шаров, генеральный директор ВЭБ Азия Лимитед, генеральный представитель РЭЦ в АТР, назначенный председателем совета директоров РТК.

У компании уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с рядом российских поставщиков и китайскими импортерами в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандун, Хэйлунцзян и Сычуань.

Это пилотный проект, уточняют в ВЭБ.РФ. В случае успеха он будет масштабирован и на другие страны.