Сегодня это наиболее эффективный метод лечения бесплодия, который стал доступным каждой российской семье.
Получить услугу ЭКО бесплатно по полису можно в том случае, если ее назначил лечащий врач, пояснили в ведомстве.
При этом количество процедур для каждой конкретной женщины не ограничено, определяется состоянием ее здоровья, не зависит от наличия в семье детей. "Если есть медицинские показания и отсутствуют противопоказания к беременности, то, безусловно, врач может назначить ЭКО за счет средств ОМС", - рассказал "РГ" зам. руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег Филиппов.
ЭКО по ОМС включает в себя стимуляцию суперовуляции с применением лекарственных препаратов, пункцию фолликулов яичника трансвагинальным доступом под контролем ультразвукового исследования для получения яйцеклеток, искусственное оплодотворение полученных клеток, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов.
При желании женщина также может воспользоваться услугой криоконсервации эмбриона на сумму, предусмотренную федеральной программой госгарантии, но в нее не входит хранение. "Хранение не считается медицинской процедурой, поэтому не может оплачиваться за счет средств ОМС, но оно совершенно не затратно, в отличие от самой процедуры ЭКО", - сказал Филиппов.
Число родов после ЭКО в 2019 году составило 26 396, при этом каждая 10-я беременность была многоплодная: в результате на свет появились 29 940 младенцев. Из-за пандемии количество ЭКО в 2020 году сократилось в 1,5 раза. Тем не менее за полгода услугой экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС воспользовались 23 тысячи семейных пар.
В прошлом году их количество составило 79 566, что на 16% больше, чем в позапрошлом году.
Эффективность ЭКО в России, как и во всем мире, сегодня в среднем составляет 36-40%.