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21.07.2020 21:01
Рубрика: Общество

Если аист не принес

Российская газета - Неделя № 160(8214)
Не менее 450 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования будет выполнено к 2024 году в рамках нацпроекта "Демография", сообщили в минздраве.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сегодня это наиболее эффективный метод лечения бесплодия, который стал доступным каждой российской семье.

Получить услугу ЭКО бесплатно по полису можно в том случае, если ее назначил лечащий врач, пояснили в ведомстве.

При этом количество процедур для каждой конкретной женщины не ограничено, определяется состоянием ее здоровья, не зависит от наличия в семье детей. "Если есть медицинские показания и отсутствуют противопоказания к беременности, то, безусловно, врач может назначить ЭКО за счет средств ОМС", - рассказал "РГ" зам. руководителя департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег Филиппов.

ЭКО по ОМС включает в себя стимуляцию суперовуляции с применением лекарственных препаратов, пункцию фолликулов яичника трансвагинальным доступом под контролем ультразвукового исследования для получения яйцеклеток, искусственное оплодотворение полученных клеток, культивирование эмбрионов, перенос эмбрионов.

Из-за пандемии количество ЭКО сократилось в 1,5 раза

При желании женщина также может воспользоваться услугой криоконсервации эмбриона на сумму, предусмотренную федеральной программой госгарантии, но в нее не входит хранение. "Хранение не считается медицинской процедурой, поэтому не может оплачиваться за счет средств ОМС, но оно совершенно не затратно, в отличие от самой процедуры ЭКО", - сказал Филиппов.

Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности

Число родов после ЭКО в 2019 году составило 26 396, при этом каждая 10-я беременность была многоплодная: в результате на свет появились 29 940 младенцев. Из-за пандемии количество ЭКО в 2020 году сократилось в 1,5 раза. Тем не менее за полгода услугой экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС воспользовались 23 тысячи семейных пар.

В прошлом году их количество составило 79 566, что на 16% больше, чем в позапрошлом году.

Эффективность ЭКО в России, как и во всем мире, сегодня в среднем составляет 36-40%.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа системы медицинского страхования

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