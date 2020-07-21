В Москве упали цены на аренду квартир, а мошенники выдают себя за риелторов

На столичном рынке аренды жилья настоящий переполох - из-за коронавируса упали цены и в целом поменялись правила игры. Арендодатели, например, чаще идут на уступки - дают арендные каникулы при условии, что квартиранты сделают косметический ремонт, или предоставляют скидки на первые месяцы проживания. Арендаторы тоже изменились - стали смелее и чаще просят о преференциях. При этом и те и другие рискуют попасть в лапы мошенников и ждут перемен к осени. Каких именно, выяснил корреспондент "РГ".

Антивирусное предложение

Во время карантина и самоизоляции спрос на аренду квартир в Москве упал едва ли не до нуля. В начале мая, к примеру, он был на 72% ниже, чем годом ранее. Объяснялось все просто - жизнь замерла, и без крайней необходимости совершать встречи никто не спешил. На рынке остались только те, кому нужно было жилье, чтобы не остаться без крыши над головой, и те, кто не готов был мириться с простоем своей квартиры.

- Все это сделало отношения арендодателей и арендаторов более гибкими, - рассказывает "РГ" риелтор Сергей Крапивин. - Например, распространенным явлением стали скидки на первые месяцы аренды - дисконт мог составлять от 20 до 50%. В договоре прописывалось, что спустя два-четыре месяца ценник станет выше. Стали встречаться и случаи, когда квартирантов пускали на первое время бесплатно, но при условии покупки мебели или техники, а также под обещание сделать ремонт.

Интересно, что самоизоляция закончилась, но эти новшества остались. Цены на аренду сейчас ниже докарантинных на 10-15%. На рынке появились обычные однушки по цене от 20 тысяч рублей в месяц - такого не было давно, обычно цены стартовали от 23-25 тысяч. В целом же средняя ставка аренды среди всех квартир в Москве сейчас составляет 51,6 тысячи рублей, а в начале марта она была куда выше - 58 тысяч.

Главный эксперт аналитического центра портала недвижимости ЦИАН Виктория Кирюхина указывает на еще одну новинку. Среди предложений долгосрочной аренды сейчас довольно много квартир, которые раньше сдавались посуточно, - из-за отсутствия туристов владельцы такого жилья начали сдавать их надолго. Спросу при этом расти просто неоткуда. "Во-первых, лето - это малоактивный сезон на рынке недвижимости в целом, - объясняет Кирюхина. - Потенциальные клиенты находятся в отпусках и реже занимаются вопросом переезда. Во-вторых, часть сотрудников по-прежнему работают удаленно, что позволяет им пока не арендовать жилье в Москве".

В ожидании осени

Осенью на арендном рынке традиционно наступает оживление - в Москву устремляются абитуриенты и студенты, а также желающие перебраться в столицу на ПМЖ или просто заработать денег и вернуться домой. Однако риелторы не ждут, что это вернет ставки на докризисный уровень - они все-равно останутся низкими для последних лет из-за падения доходов людей.

Замдиректора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова отмечает, что уже сейчас ощущается смещение спроса в сторону самых бюджетных вариантов аренды. Например, те, кто раньше снимал отдельное жилье, теперь нередко обращают внимание на комнаты. "Этот формат становится все более популярным как суперэкономичный: цена месяца проживания начинается от 10 тысяч рублей, - объясняет Полякова. - Причем и этот бюджет делится на нескольких человек - все больше арендодателей готовы предоставить свои объекты для найма вскладчину. По нашим прогнозам, к осени число сделок с комнатами может достичь 1/3 в общем объеме".

Пусть и небольшое, но все же влияние на рынок аренды может оказать и льготная ипотека. Она приблизила размер ипотечных платежей к ставкам аренды, а удаленная работа заставила многих арендаторов по-другому посмотреть на снимаемое жилье. Когда проводишь в нем 24 часа в сутки, начинаешь меньше ценить расположение квартиры и больше ее обустроенность. Так что те, кто арендовал жилье ближе к центру, теперь чаще смотрят на квартиры на окраинах, но в ипотеку.

Впрочем, ипотечные платежи, даже со ставкой 6,5%, все равно оказываются выше аренды, тем более на фоне ее падения. "При сроке ипотеки 10 лет платеж по кредиту будет выше средней ставки аренды однушки в Москве на 32 тысячи рублей, а при сроке кредита 20 лет - на 7 тысяч, - считает Виктория Кирюхина. - Тем не менее часть арендаторов действительно перейдут в категорию покупателей, но это не будет массовым явлением".

Берегись афериста

Что осталось на арендном рынке неизменным, так это мошенники. Они по-прежнему стараются обманом нажиться на тех, кто ищет временное жилье или, наоборот, старается пристроить его в добрые и платежеспособные руки. Пандемия, впрочем, и здесь внесла свои коррективы. Во время самоизоляции активизировались мошенники, действующие под маской солидных риелторских агентств.

"Число пострадавших выросло в пять раз по сравнению с показателем всего предыдущего года, - сетует Оксана Полякова. - Схема действий простая: разместить объявление о сдаче квартиры или позвонить по объявлению в интернете - и в том и в другом случае мошенники называют себя сотрудниками агентства, жертвам обещают выгодную сделку с условием внести предоплату на указанный счет. В итоге свои обещания по сдаче квартиры они не выполняют, а нанимателям продают информацию о несуществующих объектах. Если два года назад подобным образом "работали" целые организации, то сейчас это исключительно частные лица".

Распространенным явлением стали скидки на первые месяцы аренды

Так что если вам позвонили от лица риелторской компании, то сначала найдите ее телефон и поинтересуйтесь, действительно ли вам звонил их сотрудник. Кроме того, важно понимать, что официальные компании работают только после заключения договоров об оказании риелторских, а не информационных услуг и без предоплат. То есть сначала риелторы помогут вам сдать или снять жилье, а уже по факту сделки попросят деньги. Если же вам предлагают договор об информационных услугах, то даже не продолжайте разговор - после внесения денег и подписания такой бумаги вам дадут пару фальшивых контактов и перестанут отвечать на звонки.

Кстати

Защити себя сам

Не попасть впросак арендодателям и квартирантам поможет соблюдение простых правил предосторожности. В частности, нужно всегда проверять документы тех, с кем вы заключаете сделку: например, с помощью сервиса на сайте МВД легко узнать, нет ли паспорта в списке недействительных.

А в договоре аренды необходимо корректно указать все сведения о квартире: кадастровый номер, адрес, площадь, состояние и т.д. В документе должна быть информация о собственнике жилья, порядке оплаты, максимальном количестве проверок со стороны арендодателя и других нюансах. Не помешает подписывать договор подписью с расшифровкой ФИО - это затруднит подделку подписи.