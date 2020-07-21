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21.07.2020 18:26
Рубрика: Общество

План осмотра

За качеством медуслуг будут следить по-новому
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8213)
Минздрав разработал новый порядок организации и проведения контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Он определяет, как будут проверять медицинские и фармацевтические организации. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предполагается, что в первую очередь внимание будет обращаться на соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. В частности, на доступность медуслуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностям. Также медорганизацию проверят на то, как она придерживается стандартов в оказании медпомощи, установленных правил при проведении экспертиз, диспансеризации, медосмотров и медосвидетельствований: соблюдаются ли объемы, сроки и условия оказания медпомощи.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, документарными и выездными. Например, если в результате работы медорганизации причинен или причиняется вред жизни или здоровью граждан, предварительное уведомление о проверке не требуется. Но если она запланирована, организацию нужно уведомить не позже, чем за три рабочих дня до ее начала. К проверкам смогут привлекать аккредитованные научные организации, а также экспертов, если они не работают в проверяемой медорганизации. Проводиться проверки могут не чаще раза в год, а все мероприятия контроля должны быть включены в планы работы органов власти.

Если документ будет принят, новые правила заработают с 1 января 2021 года.

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