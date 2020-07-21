Предполагается, что в первую очередь внимание будет обращаться на соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья. В частности, на доступность медуслуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностям. Также медорганизацию проверят на то, как она придерживается стандартов в оказании медпомощи, установленных правил при проведении экспертиз, диспансеризации, медосмотров и медосвидетельствований: соблюдаются ли объемы, сроки и условия оказания медпомощи.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, документарными и выездными. Например, если в результате работы медорганизации причинен или причиняется вред жизни или здоровью граждан, предварительное уведомление о проверке не требуется. Но если она запланирована, организацию нужно уведомить не позже, чем за три рабочих дня до ее начала. К проверкам смогут привлекать аккредитованные научные организации, а также экспертов, если они не работают в проверяемой медорганизации. Проводиться проверки могут не чаще раза в год, а все мероприятия контроля должны быть включены в планы работы органов власти.

Если документ будет принят, новые правила заработают с 1 января 2021 года.