Еще в 1958 году в СССР посевное зерно и картофель, ввозимые из Канады и загрязненные долгоносиком, обрабатывались ионизирующими облучателями, вспоминает руководитель свердловского предприятия "Молочный кит" Сергей Майзель. Но сегодня больше всего облучателей расположено в Китае и США. В Канаде радиацией обеззараживают замороженных цыплят, в Нидерландах - устрицы и лягушачьи лапки.

В мире радиацией ежегодно обрабатывается около 1,3 млн тонн пищевой и сельхозпродукции

Институт электрофизики Уральского отделения РАН в 2006 году разработал уникальную установку, которая может заменить пастеризацию молока, а значит, обеспечить сохранность нативных белков, которые разрушаются при тепловой обработке. Это позволит получить парное, но очищенное от патогенов молоко, говорит Сергей Майзель.