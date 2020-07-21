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21.07.2020 21:18
Рубрика: Власть

Большая чистка

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 160(8214)
В России могут разрешить обрабатывать сельхозпродукцию и продовольствие радиацией. Такой законопроект рассматривается в Госдуме. Если соблюдать требования радиационной безопасности, это поможет увеличить сроки хранения продуктов, уничтожить патогенные организмы и паразитов. Так можно обрабатывать овощи, мясо, рыбу и другую продукцию.
Госдума приняла в первом чтении проект о радиационной обработке сельхозпродукции

Еще в 1958 году в СССР посевное зерно и картофель, ввозимые из Канады и загрязненные долгоносиком, обрабатывались ионизирующими облучателями, вспоминает руководитель свердловского предприятия "Молочный кит" Сергей Майзель. Но сегодня больше всего облучателей расположено в Китае и США. В Канаде радиацией обеззараживают замороженных цыплят, в Нидерландах - устрицы и лягушачьи лапки.

В мире радиацией ежегодно обрабатывается около 1,3 млн тонн пищевой и сельхозпродукции

Институт электрофизики Уральского отделения РАН в 2006 году разработал уникальную установку, которая может заменить пастеризацию молока, а значит, обеспечить сохранность нативных белков, которые разрушаются при тепловой обработке. Это позволит получить парное, но очищенное от патогенов молоко, говорит Сергей Майзель.

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