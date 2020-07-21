В России практически восстановилась потребительская активность

Общее состояние сфер бизнеса, взаимодействующего напрямую с потребителем (B2C) практически вернулось к значениям до начала пандемии. Об этом свидетельствует сводный индекс бизнес-активности, разработанный оператором фискальных данных "Первый ОФД".

Так, по данным оператора, минимальное значение индекса B2C зафиксировано в конце марта на уровне минус 0,45 (см. график). Это, по мнению аналитиков "Первого ОФД", совпадает с моментом введения федеральных ограничений из-за распространения коронавируса. Как отмечается в сообщении оператора, практически сразу после пикового падения началось постепенное восстановление бизнес-активности и покупательской способности населения, что говорит, с одной стороны, о достаточно высокой степени адаптивности данного сегмента бизнеса в России в целом, а также эффективности мер, оперативно принятых правительством для восстановления экономики. К началу июля индекс достиг отметки в минус 0,08, что всего на 0,04 пункта ниже, чем до начала пандемии.

Индекс бизнес-активности, публикуемый "Первым ОФД" рассчитывается на основе совокупного текущего количества чеков по всем отраслям В2С. Анализируются около 50 отраслей наиболее чувствительные к спаду потребительской активности, таких как ритейл, АЗС, аптеки, салоны красоты, кафе, рестораны, туристическая сфера, магазины одежды и обуви и так далее. Индекс рассчитывается на основе фискальных данных, которые по определенному формату формирует контрольно-кассовая техника.

Как пояснили в "Первом ОФД" идея формирования общего индекса пришла на основе данных, которые оператор публикует по разным отраслям В2С в период пандемии. "Индекс основан на фискальных данных и рассчитывается как разница текущего количества чеков со средним значением за прошлый год. Данный инструмент помогает оценить состояние бизнеса и покупательскую активность в реальном времени", - уточнили в пресс-службе оператора.