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21.07.2020 17:29
Рубрика: Экономика

В России принят закон о внесудебной процедуре банкротства физлиц

Текст: Татьяна Замахина
С 1 сентября нынешнего года будет разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. Процедура должна быть бесплатной. Закон об этом Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Банкротом в упрощенном порядке может объявить себя гражданин, общий долг которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Подать заявление можно будет через МФЦ. Тот в течение дня проверит, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство. При этом отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может являться препятствием для прохождения процедуры.

Фото: iStock
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МФЦ в течение трех рабочих должен разместить информацию о возбуждении внесудебного банкротства в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. С этого момента вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а также об уплате обязательных платежей (за рядом исключений). Одновременно прекращается и начисление штрафов, пеней, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

Что касается исключений, то все указанное не касается долгов по алиментам и возмещения морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью. По этим обязательствам придется платить и дальше.

На процедуру банкротства отводится полгода. В течение это времени гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства и т.п.

Как пояснил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, кредиторам оставят возможность перевести внесудебную процедуру в судебную плоскость, чтобы воспрепятствовать каким-то возможным злоупотреблениям.

Николаев и другие авторы документа обосновали необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства.

Кстати, обанкротиться можно будет и повторно, но не сразу. Гражданин вправе будет вновь подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке не ранее чем по истечении 10 лет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Банкротство физлиц Законопроекты и комментарии

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