В России запущена программа обучения городских управленцев

ВЭБ.РФ и бизнес-школа "Сколково" запустили обучение управленческих команд для 100 крупнейших городов России. В нем примут участие мэры, заместители губернаторов и другие ключевые региональные и муниципальные чиновники. Ожидается, что всего подготовку пройдут 500 управленцев.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко принял участие в открытии программы и отметил, что сейчас она особенно востребована с учетом голосования по Конституции РФ и заявленных президентом национальных целей развития. "Мы все с вами представляем различные уровни власти, но на самом деле мы все несем ответственность перед гражданами РФ за то, чтобы те приоритеты, которые люди выбрали и за которые они проголосовали, утверждая поправки в Конституцию, теперь для нас с вами стали задачами обязательными для реализации", - напутствовал Сергей Кириенко участников программы.

Как рассказал президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, курс состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Всего в программе будут задействованы 100 городов, от каждого из которых будут представлены пять человек. В первый поток заявлены команды из 30 городов.

Организаторы отмечают, что итогом обучения управленцев станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят вывести российские города на новый уровень развития. "Вместе с бизнес-школой "Сколково" мы проработали образовательную программу - специальный MPA (Master of Public Administration, - прим. "РГ"). В ее основу легла обучающая программа для моногородов, которая на деле доказала свою эффективность: в моногородах реализуются крупные инвестиционные проекты, развивается городская экономика, городская среда", - пояснил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. По его словам, вокруг новой программы будут сформированы проекты по городской инфраструктуре, по твердым бытовым отходам, по современному жилью, облику города, экономике, включая малый и средний бизнес. "Без такого образовательного элемента сложно добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития", - подчеркнул Шувалов.

Сергей Кириенко отметил, что сейчас от всех уровней власти нужны реальные действия, которые скажутся на качестве жизни людей, возможностях развития, на социальной защищенности, состоянии здравоохранения и городских пространствах. "Важнейшая вещь, с которой была связана одна из поправок в Конституции, касалась единой системы публичной власти в стране", - напомнил представитель Кремля и добавил, что сейчас в Госдуме разрабатывается соответствующий пакет законов.

По его словам, людям обычно все равно, к какому уровню власти относится решение той или иной проблемы, главное, чтобы она была решена. "Это как раз та самая задача командной работы, которую мы должны обеспечить в том числе и на уровне команд в регионах. Очень правильно, что у вас в программе команды включают и главу города, и заместителя губернатора региона, который курирует направление развитие городов, и заместителей мэра, и главных архитекторов. Это интересный состав, позволяющий не только поговорить о теории развитии городов, но и реально их создать", - отметил Кириенко.

Он добавил, что командная работа должна быть и с гражданами. "Вся муниципальная или государственная служба идет от принципа служения, то есть ответственности перед людьми", - подчеркнул Кириенко. По его словам, сегодня "невозможно разработать программу развития города, муниципалитета в тиши кабинетов и потом прийти, и сказать: "Знаете, мы за вас все придумали". Кириенко призвал вовлекать в разработку и решение проблем активных граждан, экспертов, представителей НКО. Он подчеркнул, что без такой сплоченности, совместной работы всех уровней власти и гражданского общества невозможно инновационное развитие. И в качестве примера привел пандемию коронавируса, когда "Россия продемонстрировала морально-нравственное лидерство".

"В сложной ситуации мы не разбежались каждый по своей норке, каждый спасая сам себя. У нас не было никогда такого количества людей, которые участвовали в волонтерских проектах", - отметил Кириенко. Он также обратил внимание на активное участие бизнеса, некоммерческих организаций. Морально-нравственное лидерство России, по словам Кириенко, проявилось в той стратегической цели, которую поставил президент - спасение жизни людей. Он пояснил, что, по сути, в мире были "две страны, которые не метались из стороны в сторону: что спасаем - людей или экономику". "Это Швеция, которая сказала, что спасаем экономику, люди сами как-нибудь выберутся, и Россия, где президент сказал, что ничего важнее жизни граждан для нас нет, мы спасаем жизни, это главный критерий", - напомнил Кириенко.