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21.07.2020 09:36
Рубрика: В мире

В сенат США внесли резолюцию против участия России в "большой семерке"

Текст: Александр Гусаров

На Капитолийском холме продолжают раскручиваться антироссийские инициативы. Как сообщает РИА Новости, накануне группа американских законодателей внесла в сенат США проект резолюции, направленный на запрет участия России в заседаниях "большой семерки".

Уточняется, что данная инициатива принадлежит сенаторам-демократам. Политические оппоненты президента США Дональда Трампа недовольны решением американского лидера отложить намечавшуюся на июнь встречу G7 на сентябрь, а также провести ее с участием России, Индии, Австралии и Южной Кореи.

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Напомним, что Россия не участвует в работе группы с 2014 года.

"Вместо того, чтобы использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру, президент (Дональд) Трамп пытается нормализовать отношения США (с Россией) и вознаградить Кремль. Сегодняшняя резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов", - отмечается в проекте резолюции.

Перспективы принятия этого документа конгрессом не определены.

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